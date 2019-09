Ronnenberg

Dreister kann man ein Auto fast nicht mehr falsch parken: Ein Transporter der Marke Mercedes erregt seit zwei Wochen die Gemüter der Anwohner im Bereich Mühlenrär/Südfeld in Ronnenberg. Kaum zu übersehen ist direkt neben dem entgegen der Fahrtrichtung abgestellten Fahrzeug das Schild, das die Verbindung zwischen den beiden Straßen, die Ludolf-Knigge-Straße, als Spielstraße kennzeichnet. Die Erklärung darunter verweist zudem darauf, dass nur auf ausgewiesenen Flächen geparkt werden darf.

Immer wieder würden in der kurzen Straße eine Reihe von Transportern abgestellt – bis zu zehn will ein Anwohner gezählt haben. Alle werden einem Unternehmer zugeschrieben, der offenbar am Mühlenrär zu Hause ist. Wem genau, ist jedoch den Anwohnern nicht ganz klar. Die angesprochenen Fahrer könnten keine Auskunft geben, da sie die deutsche Sprache nicht verstehen.

Der geparkte Mercedes ist indes ein Dauergast in der Nachbarschaft. Das Fahrzeug steht im direkten Kreuzungsbereich und nimmt anderen Verkehrsteilnehmern beim Abbiegen die Sicht, wie auch Maren Kolthof beklagt. Die stellvertretende Vorsitzende der Ronnenberger SPD-Abteilung führte die Teilnehmer einer Ortsbegehung am Freitag an dem störenden Fahrzeug vorbei.

Knöllchen hinter dem Scheibenwischer wird ignoriert

Längst sei auch die Stadtverwaltung auf das Problem aufmerksam gemacht geworden, zumal nicht alle Transporter die nötigen Voraussetzungen zur Teilnahme am Straßenverkehr mitbringen. Bei dem Mercedes beispielsweise ist der TÜV seit zwei Monaten abgelaufen. Allerdings schert sich der Halter offenbar nicht einmal um ein Knöllchen, das ein städtischer Mitarbeiter hinter den Scheibenwischer gesteckt hat.

Etwa ein Jahr lang dauere diese Parksituation bereits an, erklärt Kolthof. „Man kann doch nicht in einem Wohngebiet alles zustellen“, sagt sie. Dass das dieses Fahrzeug beim Einbiegen in die Straße Mühlenrär in der Sicht steht, findet sie „total gefährlich“, zumal in direkter Nachbarschaft vor Kurzem mit der kirchlichen Kita an der Deisterstraße und den Hortcontainern am Mühlenrär zwei Kinderbetreuungseinrichtungen ihren Betrieb aufgenommen haben.

Dass das Problem bald gelöst sein wird, deutet sich indes nicht an. Am Montagvormittag standen bereits wieder drei weiße Transporter in der kurzen Straße zwischen Sportplatz und früherem Steinbruch.

