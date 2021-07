Empelde

Fast alle Haushalte in Empelde-West können das Trinkwasser wieder vollumfänglich nutzen. Das Gesundheitsamt hat das Abkochgebot für rund 80 Prozent des von einer Keimbelastung betroffenen Gebiets aufgehoben, nachdem der Netzbetreiber Enercity dort die Anforderungen der Trinkwasserverordnung nun wieder voll erfüllt hat. Im südlichen Bereich gilt für rund 500 Haushalte das Abkochgebot weiterhin, da noch einzelne mikrobiologische Befunde vorliegen. Das Trinkwasser weiterhin vor dem Verzehrr abkochen müssen die Haushalte im Bereich westlich der Bahnlinie uns südlich einer Linie vom Friedhof über die Hirtenstraße bis zur Bahnunterführung Am Sportpark.

Die Karte zeigt in Rot den Bereich des Stadtteils, der weiterhin vom Abkochgebot betroffen ist. Quelle: Enercity

Nach intensiven Spülungen im gesamten Teilnetz Empelde-West, bisher rund 100 Probenentnahmen sowie täglichen Analysen und Untersuchungen hat das Gesundheitsamt der Region Hannover die vollumfängliche Nutzung des Trinkwassers für einen großen Teil des betroffenen Gebiets Empelde-West wieder freigegeben. Seit Mittwoch, 14. Juli, kann dort das Trinkwasser wieder direkt aus der Leitung getrunken werden. Die weiterhin vom Abkochgebot betroffenen rund 20 Straßenzüge und einige Einzeladressen sind in der Übersichtskarte und Liste im Internet auf enercity.de/presse aktualisiert. Dort sind auch weitere Informationen zu diesem Thema zu finden.

Rund 100 Analysen zeigen inzwischen weniger Beeinträchtigungen

Im Zuge der rund 100 Trinkwasseranalysen zeigte sich im nördlichen Bereich über mehrere Tage keine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität. Nur im südlichen Bereich seien noch wenige Auffälligkeiten festzustellen, weshalb dort das Abkochgebot weiter gelte, berichtet der Netzbetreiber. Auch die Spülaktivitäten laufen weiter, um die Trinkwasserqualität für dieses Gebiet möglichst schnell wieder zu sichern. Um Auswirkungen auf das Leitungsnetz ausschließen zu können, folgen allerdings in den nächsten Tagen und Wochen vorsorglich an relevanten Stellen weitere Probenentnahmen und Untersuchungen, kündigt Enercity an.

Zur Ursache der Keimbelastung in den Empelder Trinkwasserleitungen, die seit dem 6. Juli veröffentlicht worden war, macht Enercity weiterhin keine Angaben. Die Qualitätssicherung habe Vorrang vor der Ursachensuche, hieß es seitens des Netzbetreibers.

Weiterhin vom Abkochgebot betroffen sind folgende Straßen:

Agricolastraße, Am Kirchkamp, Barbarastraße, Breite Straße (Hausnummern 17 a, b, c), Dahlienweg, Fliederweg, Häkenstraße (Hausnummern 12 und 14), Hirtenstraße, Kurze Straße (Hausnummer 1), Lägenfeldstraße, Margeritenweg, Nelkenweg, Ronnenberger Straße (Hausnummern 1 bis 14 A), Rosenweg, Rügener Straße, Schäferweg, Stöttebrügger Straße, Triftstraße, Veilchenweg, Vor dem Rohre und Weimarer Straße.

Von Uwe Kranz