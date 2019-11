Die Rettungswege in mehreren Wohngebieten in Empelde und Ronnenberg sollen mithilfe von Verboten gesichert werden, dafür hat die Stadt mobile Schilder aufgestellt. Das stößt bei den Anwohnern allerdings nicht nur auf Zustimmung. Deswegen hört die Verwaltung durchaus gern Kritik am Konzept.