Benthe

Der Artenschutz soll in der Stadt Ronnenberg eine große Rolle spielen. Aus diesem Grund hat der Rat der Stadt von rund zehn Monaten den Aktionsplan Natur und Landschaft beschlossen. Dabei handelt es sich um eine offene Liste von Maßnahmen zum Naturschutz, die von einem Runden Tisch „konkretisiert und priorisiert“ werden sollen. Die Umsetzung bereitet dem zuständigen Team Ökologie und Klimaschutz im Rathaus verschieden geartete Schwierigkeiten. Dennoch stellt die Leiterin Andrea Unterricker fest: „Wir haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten schon relativ viel geschafft“.

Personelle Lage schränkt Möglichkeiten ein

Problem Nummer eins hat Unterricker mit vielen Teams der städtischen Verwaltung gemeinsam: Die personelle Lage ist angespannt, zumal das Tema Ökologie und Klimaschutz auch für Bereiche wie Grünflächenplanung von Schul- und Kitabauten – ein Bereich, in dem die Stadt Ronnenberg derzeit sehr aktiv ist – oder Spielplatzgestaltung zuständig ist. Im Fokus standen deshalb zunächst kleinere Projekte, die sich finanziell „mit Bordmitteln“ umsetzen ließen, wie es Unterricker beschreibt.

Zäune sollen Erosion verhindern

Exemplarisch stellte sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Astrid Wendt eine Maßnahme zur Waldentwicklung am Benther Berg vor. Diesen Bereich hatte sich der Runde Tisch bei seinem ersten Vororttreffen im vergangenen Jahr angesehen. Ziel ist es, Flora und Fauna besser zu schützen. Im konkreten Fall hatte sich in den vergangenen Jahren am Hang des Berges eine Erosionsrinne gebildet. Zwei niedrige Flechtzäune aus Weidenruten sollen diesen beschleunigten Abtrag von Mutterboden stoppen. Das vom Kamm in dieser Vertiefung schnell abfließende Oberflächenwasser wird mithilfe der Zäune in die bewachsene Waldfläche abgeleitet.

Runder Tisch plant Amphibiengewässer

In der Folge soll sich die Rinne langsam durch Laubeintrag und Kompostierung schließen. Die Flechtzäune wurden mit Mutterboden hinterfüllt, damit sie sich als Wall begrünen und dem Tritt der Spaziergänger und eventuell auch Mountainbikern standhalten. Zusätzlich wurde am Waldrand eine Bepflanzung mit Strauchgehölz vorgenommen, das den nötigen Windschutz bieten und die Entwicklung der Bodenvegetation fördern soll. Dafür wählte Wendt standortgerecht wilde Beerensträucher aus.

Im kommenden Jahr plant der Runde Tisch die Anlage eines Amphibiengewässers nördlich des Linderter Holzes. Hier müssten aber Proben zunächst ergeben, ob im Boden ausreichend Wasser vorhanden ist. Anderenfalls könnte an dieser Stelle ein anderes geartetes Biotop entstehen.

Landwirte geben Flächen nicht gerne her

Außerhalb des Waldes bietet sich für Unterrickers Team eine andere Problematik: Für die meisten Maßnahmen ist nämlich ein Grunderwerb erforderlich. Wenn die Eigentümer allerdings nicht verkaufen wollen, seien diese Maßnahmen nicht umzusetzen. Die Priorität läge deshalb zunächst darauf, entsprechend eigene Flächen zu nutzen. Für die Zurückhaltung der Landwirte, die Notwendigkeit der Maßnahmen durchaus einsähen, hat Unterricker Verständnis. „Die Landwirte leben von dem Einkommen aus den Flächen“, sagt sie.

In diesem schwierigen Prozess arbeite man deshalb vorwiegend mit den Pächtern stadteigener Flächen zusammen. „Dabei sind wir auch sehr erfolgreich“, stellt Unterricker fest. Weitere konkrete Ergebnisse möchte sie allerdings zunächst den Mitgliedern des Runden Tisches vorstellen. Dieser soll in den kommenden Wochen erneut zusammenkommen und das weitere Vorgehen in 2022 festlegen. Die Entscheidungen über die Ausführung der Pläne fällt allerdings abschließend der Rat der Stadt.

Von Uwe Kranz