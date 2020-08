Linderte

In einem so genannten HIT-Aktiv-Stall wollen Christoph und Michaela Burchard aus Linderte an der südöstlichen Ortsgrenze 30 Pferde unterbringen. Das Projekt umfasst insgesamt 8000 Quadratmetern. Zu der geplanten Anlage gehören neben Freilaufflächen ein Reit- und Longierplatz, Sozialgebäude mit Stellplätzen, ein Materiallager und ein eingehaustes Mistlager. Das Ehepaar will damit seinen landwirtschaftlichen Betrieb erweitern.

„Wir haben bewusst den Weg der Anwohnerinformation gewählt, um Fragen zu beantworten und um die einzelnen Vorbehalte der Betroffenen genau aufzunehmen. Natürlich sei ein Bauvorhaben am Ortsrand immer mit Konflikten beladen, weil die Verbauung der freien Sicht für die Anwohner eine persönliche Einschränkung. „Dessen sind wir uns bewusst.“, berichtet Christoph Burchhard.

Bisher handle es sich nur um eine Bauanfrage. Daraus könne ein Plan errichtet werden, der die Interessen der Anwohner berücksichtige. „Es ist nicht in unserem Interesse, die Nachbarn zu ärgern“, fügt er hinzu. Deshalb habe er im Vorfeld ein Gutachten auf Grundlage der Geruchs-Immissions-Richtlinie erstellen lassen. „Eine Beeinträchtigung der Anwohner durch Immissionen ist in dem vorliegenden Fall sehr gering und zumutbar“, urteilt Burchard. Auch die Lärm- und Staubbelastung der Anwohner soll die vorgeschriebenen Grenzen nicht überschreiten. „All diese Aspekte sind bei der Standortwahl, neben der Kostenseite, eine wichtige Entscheidungshilfe“, so der Landwirt.

Ortferne Lagen unterliegen nur geringer sozialer Kontrolle

Im Rahmen einer Ortsbegehung informierte das Ehepaar die Linderter über das Bauvorhaben. Bei der Zusammenkunft erläuterte Christoph Burchhard die Vorteile eines offenen Stalls: Die Tiere könnten artgerecht im Freien untergebracht werden. Diese tierschutzgerechte Haltung käme gerade den älteren Tieren zu Gute, weil sie im Aktivstall den unangenehmen Mitbewohnern immer aus dem Weg gehen können, ohne sich dabei zu überanstrengen.

„Die Fütterung erfolgt durch Heu-Automaten“, erklärte der Landwirt. Dies sei dem natürlichen Fressverhalten der Tiere angelehnt und trage dem Umstand Rechnung, dass Pferde einen – im Verhältnis zur Körpergröße- kleinen Magen haben und darum mit vielen Mahlzeiten am Tag versorgt werden sollen. „Bewegungsanreize werden durch verschiedene Wege zu den Tränken, Fütterungsanlagen und Weiden vorgegeben“, so Burchard weiter.

Bei den Anliegern stieß die Planung nicht nur auf Zustimmung. Ihren Vorschlag, die Anlage weiter am Ortsrand an den Koppelweg zu verlagern, sei keine Option, meint Burchard. „Dieser Bereich ist nicht erschlossen und außerdem habe eine ortsferne Anlage den Nachteil, dass sie keiner sozialen Kontrolle unterliege – das Risiko von Diebstählen, Wolfrissen und Vandalismus steige mit zunehmender Entfernung zum Dorf.

Sorge bereiten den Anliegern unter anderem die Zuwegung. „Die Zufahrt führt direkt am Haus meiner Eltern vorbei. Mit der Ruhe ist es für sie dann vorbei“, kritisierte Daniela Gesch. „Als sie das Grundstück vor rund 30 Jahren erworben haben, war dieses Gebiet als Garten ausgewiesen.“ Mit der schönen Aussicht ins freie Feld sei es dann auch vorbei. Nicht zu vergessen sei auch die Staubbelastung.

Zu den weiteren Kritikpunkten gehört auch die zu erwartende Geruchs- und Lärmbelästigung. „Wenn 30 Pferde auf einmal lostraben, kann das ganz schön laut werden. Und nicht zu vergessen ist der Staub, den sie dabei aufwirbeln“, gab ein Anwohner zu bedenken. „Die Lebensqualität wird eine ganze andere für uns. Das war bisher unser Ruhepol“, sagte eine andere Anwohnerin. Die künftigen Nachbarn befürchten zudem ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Insgesamt stehen 18 Parkplätze zur Verfügung. „Erfahrungsgemäß kommen nicht alle 30 Pferdebesitzer gleichzeitig. Die Kernzeit liegt zwischen 13 und 19 Uhr“, so Burchard.

Angela Meyer-Everloh von der Stadt Ronnenberg hat die Bauvoranfrage bearbeitet. „Planungsrechtlich ist dieses Vorhaben zulässig. Die Stadt hat bereits einen positiven Bauvorbescheid erteilt“, betonte die Verwaltungsmitarbeiterin. Anwohner können Einwände innerhalb der nächsten vier Wochen direkt per Mail an angela.meyer-everloh@ronnenberg.de schicken.

Die Pferdepensionshaltung mit Boxenvermietung für sieben Pferde auf dem Hauptbetrieb in der Holtenser Straße betreiben Christoph und Michaela Burchard bereits seit 2006. Aufgrund der großen Nachfrage und der Möglichkeiten der Mitnutzung der Anlagen des örtlichen Reitvereins bietet sich jetzt auf den betriebseigenen Flächen der Bau eines HIT-Aktivstall an. Die Bewirtschaftung der Anlage sowie Gestellung der Maschinen wird über den Hauptbetrieb organisiert. Die Anlieferung und Lagerung der Verbrauchsgüter sowie die Zwischenlagerung und Abfuhr der anfallenden Abfallstoffe wie Pferdemist sollen auf den neuen Flächen erfolgen.

