Beinahe alle Straßen in Ortslage auf dem Ronnenberger Stadtgebiet sind mit einem Tempolimit von 30 Stundenkilometern belegt. Die wenigen Abschnitte auf denen noch der herkömmliche Ortsverkehr mit Tempo 50 rollt, sind allerdings allesamt Problemfälle der lokalen Verkehrsplanung. Die Teilnahme an einem Modellprojekt Tempo 30 des Landes sollte dabei zumindest teilweise Abhilfe schaffen. Doch die Ronnenberger kamen zwar in die engere Auswahl des Programms, sind nun aber ausgeschieden. Was der Stadt bleibt, ist die erneute Suche nach einer eigenen Lösung.

Gern würde die Verwaltung diese Straßenabschnitte – die Nenndorfer und Berliner Straße in Empelde, die Holtenser Straße, Lindenbrink und Poggenburg in Linderte sowie die Humboldtstraße und Teile der Hauptstraße in Weetzen – sofort mit Tempo 30 belegen, wie sie es auch mit allen anderen Straße der Stadt getan hat. Das Problem: Es handelt sich hierbei um Regionsstraßen. Das heißt die Region Hannover bestimmt, wie schnell hier gefahren werden darf.

Gefährliche Begegnungen in der Engstelle

Da es in Linderte in einer engen Kurve zu gefährlichen Begegnungen von Lkw, Pkw und Fußgängern kommt, hatte der Ortsrat im Jahr 2017 den damaligen Niedersächsischen Verkehrsminister Olaf Lies eingeladen. Der zeigte sich vor Ort beeindruckt, verwies aber auf die geltende Straßenverkehrsordnung und machte wenig Hoffnung auf Abhilfe. Als Hoffnungsschimmer galt sein Tipp, sich für den Modellversuch „Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen“ zu bewerben. 2018 sollte eine Entscheidung darüber fallen, welche Straßen in dieses Programm aufgenommen werden.

Mit Bildern wie diesem haben die Anwohner im Jahr 2017 Minister Olaf Lies beeindruckt. Passiert ist seither nichts. Quelle: privat

Zu den Auswahlkriterien gehören unter anderem die Verkehrsfrequenz auf dem jeweiligen Streckenabschnitt sowie die Anwohnerdichte. „Wir wissen, dass diese in Linderte nicht erfüllt sind“, sage Bürgermeisterin Stephanie Harms damals. In der Hoffnung auf die nötige Rückendeckung des Ministers bewarb sich die Stadt dennoch um Aufnahme. Aber nicht nur die Hilfe des inzwischen in das Umweltressort gewechselten SPD-Politikers blieb aus. Die Auswahl zog sich unendlich in die Länge und wurde erst vor Kurzem bekanntgegeben.

Für die Anwohner in Linderte, Empelde und Weetzen heißt das, dass nun wieder ganz neu überlegt werden muss, wie das Problem angegangen werden kann. Zumindest auf der Hauptstraße in Weetzen könnte Tempo 30, das bereits auf einer kurzen Strecke an der Grundschule gilt, in Kürze Wirklichkeit werden. Durch die Verlagerung der Hausaufgabenhilfe ins Dorfgemeinschaftshaus verläuft der Weg der Schulkinder dort entlang der Tempo-50-Strecke. Das hat die CDU im Ortsrat erkannt und einen Antrag auf Ausweitung des Tempo-30-Bereichs gestellt.

Stadt hat keinen Plan in der Schublade

„Wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und gar nichts machen“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms nach der enttäuschenden Ausschlussnachricht. Einen Plan in der Schublade hat sie aber offenbar auch nicht. „Wir müssen uns jetzt hinsetzen und gucken, welche Möglichkeiten wir haben, das individuell für jede Straße zu machen“, sagt sie.

Auf der Berliner Straße sind Maßnahmen zur deutlichen Verkehrsberuhigung bei der Sanierung vor drei Jahren versäumt worden. Quelle: Uwe Kranz

Natürlich müsse die Stadt auf der Suche nach einer Lösung nun an die Region Hannover herantreten. „Wir müssen eine kleine Schleife drehen“, beschreibt Harms die kommenden Gespräche. Wieder ein Thema dürften dabei vor allem in Linderte auch andere verkehrsberuhigende Maßnahmen werden, die zwar nach dem Ministerbesuch beschlossen, aber nicht umgesetzt wurden. Dazu gehört eine Vorrangregelung an der Engstelle der Holtenser Straße neben der Heimatstube und Geschwindigkeitstrichter, die die Fahrzeuge bereits vor der jeweiligen Ortseinfahrt herunterbremsen sollen.

Kommentar von Uwe Kranz : „Aufs falsche Pferd gesetzt“

Tempo 30 hat sich auf den Straßen in Ronnenberg bewährt – auch wenn sich bei Weitem nicht jeder Autofahrer daran hält. Diese häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen sind auch der Grund, warum die letzten verbleibenden Tempo-50-Bereiche von den Anwohnern so sehr als Gefahrenpotenziale wahrgenommen werden. An der Holtenser Straße in Linderte kommen eine verengte Fahrbahn und extrem schmale Gehwege erschwerend hinzu. Zumal Fahrer ausweichender Fahrzeuge auch gern einmal den Fußgängerbereich mitbenutzen und dort Kinder und Mütter mit Kinderwagen gefährden.

Es ist richtig, dass die Stadtverwaltung sich für die Sicherheit entlang der betroffenen Straßen einsetzt. Mit der Bewerbung um Aufnahme in das Landesprogramm „Tempo 30 auf Hauptstraßen“ hat sie aber offensichtlich aufs falsche Pferd gesetzt. Damit, allein auf die Unterstützung eines Ministers zu setzen, obwohl die Voraussetzungen für das Programm nicht gegeben sind, hat sich die Stadt all zu sehr einer Hoffnung hingegeben. Drei lange Jahre sind seit dem Ministerbesuch in Linderte ungenutzt verstrichen.

Noch immer rauschen die Autos aus allen Richtungen nach Linderte herein – ohne Tempotrichter oder anderen Beschränkungen. Die Verwaltung täte gut daran, die Gespräche mit der Region schnell voranzutreiben, ehe die vorherrschenden Verhältnisse vor allem in dem südlichsten Ortsteil zu einem folgenschweren Unfall führen. Dass es dazu noch nicht gekommen ist, ist die einzig gute Nachricht in diesem Zusammenhang.

Von Uwe Kranz