Die Spannung und die Vorfreude steigen. Dabei hat das große Projekt längst schon den Startblock verlassen und auch bereits gehörig an Fahrt aufgenommen. Am 13. November soll um 15 Uhr mit einer großen Feier der neue Quartierstreff an der Löwenberger Straße in Empelde eröffnet werden.

Genau genommen können Anwohner und Bürger aus Empelde aber schon jetzt in die neuen Räume kommen und sich ein Bild von der Begegnungsstätte sowie den geplanten Angeboten machen. Darauf haben am Dienstagabend nicht nur zwei witzige Clowns mit Fahrradtaxis in Empelde aufmerksam gemacht. Um den neuen Treffpunkt mit Leben zu füllen, kamen auch Kinder und Eltern aus den Gruppen des nahe gelegenen Familienzentrums vorbei – mit selbst gebastelten Laternen, die bei der Eröffnungsfeier als leuchtende Dekorationen zum Einsatz kommen sollen.

„Wir wollen möglichst viele Menschen mit verschiedenen Aktionen einladen, sich die neuen Räume anzuschauen und zur Eröffnungsfeier zu kommen“, sagte Siegfried Volker von der Siedlungsgesellschaft KSG Hannover. Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden TamTam-Clowns Spax und Manoli gerade ihre beiden Fahrradtaxis vor dem Neubau an der Löwenberger Straße geparkt.

„Sie sollen damit Menschen aus Empelde auf der Straße und vor den Supermärkten abholen und zu einem Schnupperbesuch ins Quartiertreff bringen – Heimfahrt inbegriffen“, sagte der KSG-Vertreter. Ziel sei es, humorvoll auf die geplanten Nachbarschaftsangebote hinzuweisen. Bis zur offiziellen Eröffnung am 13. November sollen die TamTam-Touren mit Flyer-Verteilung noch an vier Tagen angeboten werden: am Sonnabend, 2. und 9. November, sowie am Dienstag, 5. November, und Donnerstag, 7. November.

Treffen können Besucher im Neubau mit dem Namen Artur-Sommer-Haus schon die neue Quartiersmanagerin Anke Sacksteder. Sie ist als Angestellte der Siedlungsgesellschaft bereits seit Anfang Juni im Dienst. Sacksteder knüpft seitdem bereits Kontakte mit Vertretern von rund 30 Einrichtungen wie Stadtverwaltung, Diakonie und Familienzentrum. „Wenn sie da ist, ist der Treffpunkt auch schon geöffnet“, sagte Volker.

Der Aufbau eines Quartiersmanagements in Empelde wird auch mit Landesmitteln gefördert. Der Hintergrund: Die KSG will in den kommenden Jahren an der Löwenberger und der Memeler Straße Häuser mit 100 Mietwohnungen abreißen und dafür 126 neue Wohnungen bauen lassen. Dafür wurde auch ein Nachbarschaftsverein gegründet.

Die Siedlungsgesellschaft will sich mehr um die Menschen in den Quartieren kümmern. Der erste Bauabschnitt ist laut KSG-Vertreter Volker mit dem fertigen Artur-Sommer-Haus abgeschlossen, der zweite Bauabschnitt soll innerhalb der nächsten zwei Jahre beginnen. Das gesamte Projekt soll nach etwa fünf bis zehn Jahren abgeschlossen werden. Die Menschen aus den alten Wohnungen sollen demnach nach und nach in die Neubauten umgesiedelt werden.

In dem bereits fertigen Neubau sollen 19 Mieter wohnen. Untergebracht sind darin aber auch der Quartierstreff, das neue Sozialberatungszentrum und ein Nachbarschaftscafé. Die beiden Begegnungsstätten sollen künftig von Menschen aus Empelde mit Leben gefüllt werden.

„Wir stellen die Räume, aber die Bürger sollen Ideen liefern, die wir dann gemeinsam umsetzen“, sagte Quartiersmanagerin Sacksteder. Sie will nun die Menschen im Quartier kennenlernen. Die Eltern und Kinder aus dem Familienzentrum stellten sich bei ihrem Besuch sehr herzlich vor. Nach einer kleinen Stärkung wurde zum Abschied gemeinsam ein Lied gesungen.

