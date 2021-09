Ronnenberg

Schon seit Juli lässt die Stadt Ronnenberg am Wertstoffhof im Erdreich der Empelder Straße die Schmutz- und Regenwasserkanalisation erneuern. Ein vorübergehender Baustopp sorgte jetzt für Kritik. Denn die Kunden des Wertstoffhofs mussten trotzdem eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Stadt begründet dies mit zusätzlichen Kosten, die der Ab- und erneute Aufbau der ausgeschilderten Umleitung verursacht hätte, sowie einer unerwartet langen Genehmigungsdauer für den Antrag auf Grundwasserabsenkung.

Matthias Kellersmann aus Ronnenberg kritisiert das Verhalten der Stadt vor allem wegen der Treibhausgasemissionen, die wegen der Umleitungsstrecke von Kunden des Wertstoffhofes mit Brennstoffmotoren produziert wurden. „Für mich ist es ein Unding, dass den Bürgern wochenlang eine völlig überflüssige Umleitung zugemutet wird – und das von einer Stadt, die sich den Klimaschutz auf ihre Fahne geschrieben hat“, sagt er. Die Vollsperrung erfordert eine Umleitung über die Bundesstraße 217.

Einspuriges Passieren war möglich

Die Stadt hatte Anfang August die Arbeiten unterbrochen. Die Bautätigkeiten eines schwenkenden Baggers ließen die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zum Autoverkehr nicht zu. Die Straße wurde daraufhin voll gesperrt. „Ich fahre mehrmals am Tag an der gesperrten Zufahrt vorbei und habe bislang noch keine Bautätigkeit bemerkt“, kritisierte Kellersmann. Die Straße sei – wie schon vor der Vollsperrung – teilweise halbseitig aufgerissen und abgesperrt. „Ein einspuriges Passieren ist weiterhin ohne Probleme möglich“, begründete er seine Kritik. Die Bauarbeiten werden nun zwar wieder fortgesetzt, Kellersmann prangert allerdings an, dass die Umleitung in der Zwischenzeit nicht aufgehoben worden war.

Nach einer längeren Unterbrechung laufen die Bauarbeiten wieder. Quelle: Ingo Rodriguez

Stadt spricht von langer Genehmigungsdauer und Zusatzkosten

Warum die Umleitung auch während des Baustopps galt, erläutert der Leiter des städtischen Teams Technische Infrastruktur, Thorsten Arndt, so: Auf- und Abbau der Schilder hätten unnötig Geld gekostet. „Außerdem hatten wir damit gerechnet, dass der Antrag auf Grundwasserabsenkung schneller genehmigt würde, sodass sich ein Abbau der Umleitungsregelung schon zeitlich nicht gelohnt hätte“, sagte Arndt auf Nachfrage.

Die Umleitung ist inzwischen wieder erforderlich. Quelle: Ingo Rodriguez

Der Grundwasserstand sei höher als erwartet, sodass zunächst bei der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover ein Antrag auf Grundwasserabsenkung gestellt werden musste. „Dieser ist jetzt genehmigt, sodass in dieser Woche die Anlage zur Grundwasserabsenkung aufgebaut werden kann“, berichtet der Teamleiter. Die eigentlichen Kanalbauarbeiten sollen demnach spätestens Anfang der kommenden Woche fortgesetzt werden.

Von Ingo Rodriguez