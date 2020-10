Weetzen

Nur das Protestieren der Nilgänse und das Rascheln der Gräser und Büsche ist zu hören: Auch in den Herbstwochen sind die Stapelteiche in Weetzen einen Besuch wert. Die Teiche sind ehemalige Absetzbecken für den Schlamm der gerade im Abriss befindlichen Zuckerfabrik in dem Ronnenberger Stadtteil. Der Naturschutzbund ( Nabu) und die Region Hannover erwarben die Wasser- und Wiesenflächen und entwickelten daraus ein einzigartiges Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen – vor allem für Vögel.

Der Eisvogel ist an den Stapelteichen Dauergast. Quelle: Ulrich Mingram (Archiv)

Anzeige

Die Ufer der Teiche sind für Menschen nicht zugänglich. Allerdings ist an jedem der beiden Teiche eine Hütte zu Beobachtung der sich immer mehr entwickelnden Natur errichtet worden. Dort können sich Besucher auf einer Bank niederlassen und haben eine gute Sicht auf Enten, Gänse, Schwäne und viele andere Vogelarten.

Vergessen sollte man allerdings ein Fernglas nicht. Denn nur damit kann man den eher kleinen und immer noch seltenen Eisvogel genauer beobachten. Er zeigt sich mit seinem schillernd blauen Gefieder gern vor dem Fenster der Gerd-Wiegmann-Hütte. Mit bloßem Auge ist seine Flugbahn über der Wasserfläche dabei zwar zu verfolgen, mit einem Feldstecher kann man mit etwas Geduld aber auch sein Jagdverhalten genauer beobachten, wenn er zur Nahrungssuche von einem Schilfrohr am Ufer aus in den Teich taucht.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es immer mittwochs um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Die Stapelteiche erreichen Besucher mit wenigen Schritten vom Parkplatz an der Wasserbüffelweide am Ortseingang von Vörie aus. Der Weg ist ausgeschildert.

Von Uwe Kranz