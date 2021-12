Ronnenberg

Die Region Hannover hat eine Allgemeinverfügung zum Böllerverbot erlassen. Darin sind auch Straßen und Plätze im Stadtgebiet von Ronnenberg festgelegt, auf denen aus Gründen des Infektionsschutzes in der Silvesternacht von 21 bis 7 Uhr kein Feuerwerk gezündet werden darf. Untersagt ist das Abbrennen klassischer Feuerwerkskörper, die nur im Freien verwendet werden dürfen. Knallerbsen und Wunderkerzen sind erlaubt.

Verbotszonen in Ronnenberg:

Das Böllerverbot gilt in der Kernstadt auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes (Über den Beeken 10), dem Parkplatz des Netto-Marktes (Normannische Straße 2), dem Kirchplatz (Am Kirchhofe), dem Parkplatz des Gemeinschaftshauses Ronnenberg (Weetzer Kirchweg 3) und an der Bushaltestelle Lange Reihe.

Verbotszonen in Empelde:

Im Stadtteil Empelde gilt das Böllerverbot auf dem Parkplatz des E-Centers (Chemnitzer Straße 2), dem Parkplatz des Rewe-Marktes (Berliner Straße 23 bis 25 ) inklusive der nördlichen Freifläche, auf der Grünfläche zwischen der Berliner Straße und der Straße Am Rathaus, auf dem Parkplatz des Dienstleistungszentrums (Ronnenberger Straße 18 bis 24), dem Parkplatz des Hagebaumarktes (In der Beschen), an der Endhaltestelle der Stadtbahn Linie 9 inklusive des Park-and-Ride-Platzes, auf dem Gelände der Marie-Curie-Schule inklusive Ententeich und Bezirkssportanlage (Am Sportpark 1), auf dem Rathaus-Gelände (Hansastraße 38) sowie auf dem Gelände am Rodelberg (Am Sportpark und Auf dem Hagen).

Verbotszonen in Weetzen:

Im Stadtteil Weetzen gilt das Böllerverbot auf der Straße Eulenflucht und auf dem Platz rund um die alte Kapelle.

Von Ingo Rodriguez