Ronnenberg

Der Arbeitskreis Kunst auf dem Kirchenhügel in Ronnenberg ist zurück. Rund 18 Monate nach der letzten Ausstellung dürfen sich Kunstbegeisterte auf den Start der Schau „Nichts, aber Alles“ mit Werken von Anna Eisermann freuen. Von Sonntag, 27. Juni, bis zum 29. August, sind die Bilder in der Michaeliskirche, im Kirchenkreisamt und im Gemeindehaus zu sehen. Sie können jeden Sonntag im Anschluss an einen Gottesdienst, bei Veranstaltungen im Gemeindehaus oder auch nach Vereinbarung unter Telefon (05109) 519547 oder (0151) 28831561 betrachtet werden.

Die aktuelle Ausstellung prägen Landschaftsbilder in unterschiedlichen Größen. Alles sind mit Öl auf Leinwand gemalt. Acht davon entstanden erst im vergangenen Jahr. „Es tauchen kaum noch Menschen in meinen Bildern auf – und wenn, dann gehören sie auch in die Landschaften“, sagt Eisermann. Das „Nichts“ in den Landschaften sei eigentlich dann auch „alles“, und daraus entstehe die Frage, was „alles“ für uns ist.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landschaften entwickeln sich aus Fleck auf der Leinwand

Ausgehend von einem ersten Fleck auf der Leinwand entwickelt die Künstlerin die Landschaft, die am Ende das ganze Bild füllt – bis zu einer Größe von zwei Meter mal 1,65 Meter. Nur wenige Farbtöne, zwei bis drei, verwendet sie meist für die Landschaftsbilder, gern blau-graue Töne, die für sie die Weite und die Sehnsucht nach Ruhe am besten betonen.

Anna Eisermann lebt und arbeitet in Hannover. Am Sonntag, 4. Juli, ist sie um 10.30 Uhr zu Gast im Kunstgottesdienst, zu dem Pastor Steffen Marklein und der Arbeitskreis in die Michaeliskirche einladen. Im Anschluss gibt es ein Gespräch und einen Rundgang mit der Künstlerin durch die Ausstellung.

Von Uwe Kranz