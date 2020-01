Ihme-Roloven

Eigentlich hatten die Stadt Ronnenberg und der Ortsrat in Ihme-Roloven bereits für Anfang Januar eine Informationsveranstaltung über die Planungen zu einem neuen Baugebiet angekündigt. Bis dahin wollten beide keine Details über den im vergangenen November geschlossenen Kompromiss herausgeben. Man habe sich dazu verpflichtet, hatte Torsten Baasner ( SPD) im Ortsrat erklärt.

Anwohner sehen sich als Verlierer zweier Nachbarschaften

Die Ihmerin Marion Wiesen gehört zu den Anliegern der Hiddestorfer Straße, die sich so gar nicht mit dem Gedanken an ein Baugebiet direkt vor ihrer Haustür abfinden wollen und deshalb jetzt den Weg in die Öffentlichkeit suchen. Sie sehen sich als Verlierer zweier Nachbarschaften, die sich gegen den Baubetrieb wehren. Gemeinsam mit ihrem Nachbarn Jan Maschkowitz will sie deshalb jetzt eine Bürgerinitiative (BI) gründen.

Rückblick: Vor rund einem Jahr wollte die Stadt Ronnenberg mit der Entwicklung des Baugebietes Hohefeldstraße in Roloven beginnen. Einerseits Widerstand der direkten Nachbarn des Areals, andererseits die Initiative früherer Ortsratsmitglieder um die ehemalige Ortsbürgermeisterin Uta Tubbe hatten den Fokus stattdessen auf eine Fläche an der Hiddestorfer Straße, das „Rietfeld“ gelenkt. Dort sollten die beiden Teile des Doppeldorfes endlich auch optisch zusammenwachsen, war eines der Argumente.

Verwaltung tut sich mit Informationen schwer

Die Stadt veranstaltete für die Dorfbewohner einen gut besuchten Workshop um Ideen für das „Rietfeld“ zu sammeln. Danach schlossen Stadt und Ortsrat besagten Kompromiss, um den sich, je mehr Zeit verstreicht, immer mehr Gerüchte bilden. „Wir wissen aus dem Prozess auch nicht mehr, als jeder andere Bürger“, stellte Ortsbürgermeister Hans-Hermann Fricke ( CDU) in der Ortsratssitzung am Montag fest. Auch Torsten Baasner ( SPD) wollte etwas klarstellen: „Es ist noch keine Entscheidung für die eine oder andere Seite gefallen“, sagte er und erklärte, dass zunächst Zahlen präsentiert werden sollten, die beide Baugebiete vergleichbar machen sollen. Aber gerade diese zu präsentieren, hat Bürgermeisterin Stephanie Harms derzeit noch Probleme. Die Infoveranstaltung wurde mehrfach aufgeschoben und jetzt für Ende Februar oder Anfang März in Aussicht gestellt.

„Mit uns direkt hat noch niemand gesprochen“, beklagt Wiesen, die gegenüber dem möglichen Baugebiet „Rietfeld“ wohnt. „Wir haben Angst, dass das komplett an uns vorbei durchgesetzt wird.“ Schließlich habe man auch von dem Workshop „nur durch Zufall erfahren“. Die Befürchtungen der Anlieger sind unter anderem, dass durch die Trockenlegung des „Rietfeld“-Areals, das über einen hohen Grundwasserspiegel verfügt, auch sumpfige Bereiche südöstlich davon trocken laufen. Dann könnten auch der südwestlich verlaufende Naturschutzstreifen Schaden nehmen. Dazu kommt, dass im Dorf bereits gerüchteweise von viergeschossigen Bauten entlang der Hiddestorfer Straße die Rede ist. Das würde den heutigen Anliegern die derzeit noch völlig frei Sicht komplett verbauen.

Anwohner sind völlig verunsichert

Die Anwohner sind völlig verunsichert. Welche Informationen wirklich zutreffen, ist für Wiesen und Maschkowitz nur schwer einzuordnen. Nachfragen bei der Stadtverwaltung waren ihnen zuletzt mit dem Hinweis, das Thema sei zu brisant, nicht beantwortet worden, wie sie erzählen. Stattdessen seien sie auf die Infoveranstaltung verwiesen worden. Ähnliches erfuhr Maschkowitz während der Ortsratssitzung am Montag.

In den Augen von Wiesen und Maschkowitz werden in dem Verfahren die Anwohner zweier Gebiete gegeneinander ausgespielt. Auch Nachbarn der Fläche an der Hohefeldstraße waren gegen die Pläne der Stadtverwaltung vorgegangen. Mit einer Unterschriftensammlung hatten sie ihr Anliegen untermauert. „Dann brauchen wir eben mehr Unterschriften“, sagt Wiesen trotzig. Die Anwohner an der Hiddestorfer Straße wollen, dass auch ihr Protest gehört wird. Dennoch bleiben sie offen: „Wir laden jeden ein, mit uns ein freundliches Gespräch zu führen“, sagt Maschkowitz.

