Einmal im Jahr laden die Ratspolitiker die Bürger der beiden größten Stadtteile zum Gedankenaustausch ein. In dem mit mehr als 11.000 Menschen bevölkerungsreichsten Teil Ronnenbergs, in Empelde, kamen dazu am Donnerstagabend nur 13 Personen in die Aula der Marie-Curie-Schule. Sie diskutierten mit ihren acht Gastgebern vornehmlich über die Probleme mit Elterntaxis und Tempo 30 auf Durchgangsstraßen. Kurz kamen auch Umweltfragen und Belange zum Freibad auf den Tisch. Einige kleinere Anfragen versprach die Ratsvorsitzende Karin Reinelt ( SPD), in den zuständigen Fachausschüssen klären zu lassen.

Einbahnstraße ab dem 15. September

Anders als in den Bürgerversammlungen, waren ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl alle Ratsfraktionen in der Aula vertreten und – auch das war neu – die Ratsleute nutzten die Gelegenheit auch für politische Statements.

Gleich zu Beginn wurde klar: Die Empelder sorgen sich um die Verkehrssituation an der Theodor-Heuss-Schule. Am Dienstag, 15. September, soll in der Barbarastraße vor der Einrichtung eine zunächst halbjährige Einbahnstraßenregelung greifen. Anwohner äußerten die Befürchtung, die Elterntaxis könnten dann vermehrt die Agricolastraße als Zufahrt nutzen. Der vorgesehenen Lösung, bei der die Agricolastraße zur Anliegerstraße werden soll, geben sie indes keine Erfolgschance.

Polizei soll neue Regelungen kontrollieren

Uwe Buntrock (Grüne), selbst Anlieger, betonte den Testcharakter der Maßnahme, die allemal besser sei, als nichts zu tun. Beschwichtigend berichtete er von der Zusage der Polizei, zumindest in der Anfangszeit die neuen Vorschriften häufiger zu kontrollieren. Aber auch Alternativen kamen zur Sprache. Wie etwa der Vorschlag der SPD, eine Fußgängerzone in der Barbarastraße zu schaffen. Diese sei aber schwerer zu realisieren, erklärte Buntrock. Möglicherweise nicht ganz ernst gemeint war dagegen der Vorschlag eines Bürgers, die Elterntaxis in einer Schleife über den Schulhof zu führen, wo zu dieser Zeit allerdings die bereits anwesenden sechs- bis zehnjährigen Schüler auf den Unterrichtsbeginn warten.

Befürchtungen der Empelder, auch an der Marie Curie Schule könnte aufgrund der entstehenden Schulneubauten das morgendliche Verkehrschaos weiter zunehmen, versuchte Reinelt zu entkräften. In der ISEK-Kommission der Stadt seien jüngst mehrere Verkehrskonzepte für diesen Bereich vorgestellt und diskutiert worden. Konkret könne sie noch keine Ergebnisse vorstellen. Ein Aspekt sei jedoch, den Unterrichtsbeginn der einzelnen Schulen zeitlich zu staffeln.

In Bezug auf die von der Stadt angestrebte Tempo-30-Reglung auf Durchgangsstraßen gab es neben der Ablehnung seitens der AfD-Fraktion gegen die Einbeziehung der Berliner, Ronnenberger und Empelder Straße auch Kritik von Bürgerseite: Gerade bei der Berliner Straße fehle eine Grundlage für Tempo 30. Es gebe keine Unfallschwerpunkte in diesem Bereich, hieß es. Gleich mehrere Bürger setzten sich hingegen für ein verschärftes Tempolimit auf der Nenndorfer Straße ein.

Von Uwe Kranz