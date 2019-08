Ronnenberg

Eine kuriose Bordsteinabsenkung oder ein Zickzackkurs für Radfahrer an der Empelder Straße: Wenn es um Ärgernisse im Ort Ronnenberg geht, müssen nicht automatisch und ausschließlich die unerwünschten Pläne für eine Ablagerung von Bauschutt auf der Kalihalde im Mittelpunkt stehen. Das haben die Mitglieder der SPD-Abteilung Ronnenberg bei einer Aktion an der Normannischen Straße festgestellt. Dorthin waren die Sozialdemokraten mit Bratwürstchen und kühlen Getränken gekommen, um ihre Veranstaltungsreihe „Roter Grill“ fortzusetzen. „Wir wandern mit diesem Minifest durch den Ort, um Jahr für Jahr in einer anderen Wohnsiedlung mit Anwohnern ins Gespräch zu kommen“, sagte der SPD-Regionsabgeordnete Paul Krause, der gemeinsam mit Maren Kolthof die Doppelspitze der SPD-Abteilung bildet.

Die neu gepflasterte Bordsteinabsenkung an der Straße Über den Beeken lädt an einer reinen Busampel zum Überqueren der viel befahrenen Straße ein - obwohl 50 Meter weiter eine Fußgängerampel eine deutlich sicherere Möglichkeit bietet. Quelle: Ingo Rodriguez

Bordsteinabsenkung ist ein Sicherheitsrisiko

Das Führungsduo erhielt bei dem bereits vierten Grill-Treffen in gemütlicher Atmosphäre wertvolle Hinweise für seine lokalpolitische Arbeit. „Direkt gegenüber vom Heimatmuseum gibt es am neu gepflasterten Fußweg an der Straße Über den Beeken eine Bordsteinabsenkung, die förmlich dazu einlädt, mit einem Kinderwagen die viel befahrene Straße zu überqueren“, berichtete Krause aus einem Gespräch mit einem Anwohner. Dabei biete nur 50 Meter weiter eine Fußgängerampel eine viel sicherere Möglichkeit, stellte er fest. Diese widersinnige Gefahrenquelle werde die SPD noch einmal politisch ins Gespräch bringen. „Das ist ein völlig unnötiges Sicherheitsrisiko“, sagte Krause.

Radfahrer aus dem Bauernwiesenweg dürfen nicht direkt auf dem Fußweg weiter in Richtung Empelde fahren, sondern müssen gleich zweimal die viel befahrene Ronnenberger Straße überqueren, um die vorgeschriebenen Fahrradstreifen zu nutzen. Quelle: Ingo Rodriguez

Gefährlicher Zickzackkurs für Radfahrer

Eine Möglichkeit, etwas gegen einen ebenso unnötigen Zickzackkurs für Radfahrer zu unternehmen, sehen die Sozialdemokraten zwar nicht. Trotzdem sei auch dieser Kritikpunkt aus den Reihen der Bevölkerung nachvollziehbar. „Wenn Radfahrer aus dem Bauernwiesenweg kommen und weiter nach Empelde fahren wollen, müssen sie erst die Ronnenberger Straße überqueren, nur um dort vorschriftsmäßig den richtigen Fahrradstreifen zu benutzen“, sagte Krause. Dieser Radweg ende nach wenigen Metern aber schon wieder. „An der Verkehrsinsel am Ortsausgang müssen Radfahrer dann gleich wieder die Straßenseite wechseln“, berichtete Krause. Den direkten Weg auf der linken Seite zu nutzen sei jedoch rechtswidrig. „Weil es sich aber um eine ziemlich neue Verkehrsführung auf einer Regionsstraße handelt, ist es unwahrscheinlich, dort eine Änderung zu bewirken“, sagte Krause.

Von Ingo Rodriguez