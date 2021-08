Ronnenberg

Anwohner Gerhard Hermann ist wütend über das Verhalten der Bauarbeiter. „Heute waren wieder zwei Leute kurz da, haben etwas gewerkelt und sind dann wieder weg, ohne das Loch zuzumachen“, sagt der 82-Jährige. Was ihn und viele Nachbarn maßlos ärgert: Obwohl die monatelangen Bauarbeiten am Salzweg in Ronnenberg bis auf eine einzige kleine Stelle seit gut zehn Tagen fast abgeschlossen sind, dürfen Anlieger weiterhin entlang des gesamten Straßenabschnitts nicht ihre Autos parken. Das zu Beginn der Baumaßnahme vor zwei Monaten angeordnete Parkverbot gelte weiterhin. Betroffen seien viele Anwohner, darunter ältere Senioren, die auch nicht alle eigene Stellflächen hätten. „Sie müssen weit entfernt parken und laufen, um zu ihren Häusern zu kommen“, sagt Hermann.

Die Anwohner kritisieren die aus ihrer Sicht unnötigen Verzögerungen und oft tagelange Abwesenheit der Baufirma: „Die Arbeiter kommen alle paar Tage mal für ein paar Stunden und sind dann wieder weg“, sagt Hermann. Hintergrund der Baumaßnahme sind Arbeiten des Energieversorgers Enercity. Eine beauftragte Baufirma hat seit Anfang Juli Gaszuleitungen für vier Häuser im Salzweg verlegt.

Anwohner kritisieren Parkverbot

Aus Sicht der Anwohner ist das Parkverbot entlang der gesamten Straße gegenüber der verbliebenen Restbaustelle zumindest nicht mehr dauerhaft notwendig. Die Parkplätze könnten laut Hermann vorläufig wieder freigegeben und erst zu Beginn der Arbeiten wieder gesperrt werden. Er hat sich wegen der oft verwaisten Baustelle mehrfach mit Enercity in Verbindung gesetzt. Zunächst habe ein zuständiger Mitarbeiter versichert, an einer Lösung des Problems zu arbeiten. Weil der Mitarbeiter „noch keine zufriedenstellenden Ergebnisse mitteilen“ konnte, habe er den Vorgang an einen Vorgesetzten weitergereicht, heißt es in der bislang jüngsten E-Mail vom 13. August.

Obwohl nur noch an einer Stelle Restarbeiten erforderlich sind, gilt weiterhin für den gesamten Straßenabschnitt ein Parkverbot. Quelle: Privat

Inzwischen ist von der Baustelle nur noch ein kleines offenes Stück im rundherum erneuerten Asphalt übriggeblieben. Trotzdem sei die Baustelle meist verwaist, sagt Hermann. Nun hat er sich mit einer Beschwerde an die Stadt Ronnenberg gewandt, aber noch keine Antwort erhalten.

Seitens eines Mitarbeiters aus dem städtischen Team Infrastruktur gibt es auf Nachfrage zumindest eine vorläufige Einschätzung der Situation. Demnach erteilt die Stadt als zuständige Behörde für eine Baumaßnahme eine befristete Genehmigung für ein Parkverbot. Solange die Frist nicht abgelaufen oder Gefahr im Verzuge sei, habe die Stadt keinen Grund, die Genehmigung zu widerrufen – solange kein gravierender Grund oder ein Verstoß gegen Bestimmungen vorliege. Die Verwaltung will sich aber umgehend wegen der Angelegenheit mit Enercity in Verbindung setzen. Der zuständige Bauleiter der beauftragten Firma war bislang noch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Von Ingo Rodriguez