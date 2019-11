Empelde

Es gibt Probleme, für die sich keine Lösung findet, obwohl diese auf den ersten Blick ganz einfach erscheint. Die Situation mit den auf beiden Seiten der Empelder Kopernikusstraße parkenden Autos ist solch ein Fall. In einer Bürgerversammlung im größten Ronnenberger Ortsteil Ende Oktober beklagten Anwohner gegenüber Ratspolitikern, dass die auf beiden Seiten zugeparkte Straße für größere Fahrzeuge nicht passierbar sei. Dazu gehören auch Rettungsfahrzeuge und Feuerwehrfahrzeuge mit Drehleiter.

Feuerwehr befürchtet Probleme in der engen Straße

„Akute Probleme“ habe es in der Straße zuletzt nicht gegeben, weil die Einsatzkräfte die Kopernikusstraße schon längere Zeit nicht mehr mit großen Fahrzeugen hätten passieren müssen, sagt Maximilian Lüerßen, Sprecher der Feuerwehr. Das ist aber nur dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass es dort keine Notfälle gab. Allerdings erwarte man dort, wo die enge Kopernikusstraße auf beiden Seiten zugeparkt wird, im Einsatzfall Schwierigkeiten wegen der Länge der Fahrzeuge, insbesondere jener mit Drehleiter, erklärt Lüerßen.

Einsatzkräfte beobachten gemeinsam mit Bürgermeisterin Stephanie Harms die Probefahrt eines Feuerwehrfahrzeugs mit Drehleiter in einer engen Empelder Kopernikusstraße. Quelle: Patrick Schiller

Anwohner Roland Sturm weist auf eine weitere Facette des Dauerparkproblems hin: die Straßenreinigung. Sturm, der in Empelde für sein ehrenamtliches Engagement beim Bau von Schulen in Togo bekannt ist, hatte dieses Thema bereits vor mehr als zehn Jahren öffentlich gemacht.

Dort, wo die Autos dauerhaft abgestellt sind, könne die Kehrmaschine ihren Dienst nicht verrichten, weil sie schlichtweg nicht bis an die Kantsteine heranfahren könne, erläuterte Sturm. „Durch die fehlende Reinigung sind die Abflussrinnen voller Unkraut und Schmutz. Zudem müssen die Anlieger für die Reinigung Gebühren bezahlen, wofür sie keine Gegenleistung bekommen“, erklärt der Anwohner, der sich im Jahr 2008 bereits ähnlich geäußert hatte.

Wenn mal kein Auto im Weg ist, sieht man den angesammelten Dreck das sprießende Unkraut in der Gosse. Quelle: privat

Damals erhielt der Fahrer der Kehrmaschine den Auftrag, darauf zu achten, wo es aufgrund der Parksituation zu erheblichen Verschmutzungen kommt. Diese sollten dann Handreinigungstrupps des Bauhofes beseitigen. Dafür sollte vorübergehend ein Parkverbot eingerichtet werden, sofern dies erforderlich gewesen wäre. Eine Dauerhafte Regelung hatte Wolfgang Zehler, Fachbereichsleiter bei der Stadtverwaltung, damals abgelehnt.

Die aktuellen Beschwerden nimmt Zehler zum Anlass für neuerliche Prüfungen. Er verspricht auch weiterhin den Einsatz von Handreinigungstrupps, will aber auch prüfen, ob ein temporäres Halteverbot eingerichtet werden kann. Auch den Sicherheitsaspekt wolle die Stadt erneut prüfen, kündigte der Fachbereichsleiter an. Er verweist aber auch darauf, dass nach der Straßenverkehrsordnung Autos ohnehin nicht so geparkt werden dürfen, dass sie andere Verkehrsteilnehmer behindern. Die Mindestdurchfahrt müsse frei gehalten werden, „auch ohne Halteverbot“, sagt Zehler.

Vorwiegend Nachbarn parken dort ihre Fahrzeuge

Als nicht praktikabel abgelehnt worden war vor zehn Jahren Sturms Vorschlag je nach Hausnummer Autos an geraden und ungeraden Tagen wechselseitig parken zu lassen, um jeweils eine Seite für die Straßenreinigung frei zu halten. In anderen Kommunen hat sich dagegen ein stundenweises Halteverbot bewährt, bei dem alle Fahrzeuge für die Dauer der Straßenreinigung weggefahren werden müssen.

Für die Anwohner damals wie heute sei dies eigentlich kein großes Problem, sagte schon 2008 ein Nachbar Sturms: „Hier stehen fast nur Autos von Anwohnern. Die könnten am Kehrtag in der Garage oder der Einfahrt stehen.“ Ähnlich hatten sich Anwohner auch jetzt wieder in der Empelder Bürgerversammlung geäußert.

