Die Bewohner am Bettenser Berg in Weetzen sind engagiert, wenn es um ihre Belange geht. Das hat auch der am Ende erfolgreiche Kampf der Bewohner der dort befindlichen Alten Bergstraße um eine schnelle Internetverbindung gezeigt. Jetzt haben Anrainer der Straße Bettenser Berg dem Ortsrat eine Liste mit 55 Unterschriften überreicht. Ihr Ziel ist es, die Straße in Richtung Ronnenberg soll für den Lkw-Verkehr gesperrt werden.

Während eines Ortstermins hat der frühere Ortsbrandmeister Heinrich Beil als Anwohner den Mitgliedern des Ortsrates und der Verwaltung die Lage erklärt: „Hier fährt inzwischen ziemlich viel lang. Die Strecke wird zunehmend als Umleitung für die Bundesstraße genutzt“, erzählte er. Gemeinsam mit seinen Nachbarn habe er Sorge, dass der Lkw-Verkehr in Zukunft noch weiter zunehme. In einem Durchfahrtverbot für die schweren Fahrzeuge sehe man eine passende Lösung.

Gute Erfahrungen mit der Bröhnstraße

Ortsratsmitglied Rüdiger Wilke ( SPD) berichtete von ähnlichen Erfahrungen mit der Bröhnstraße. Auch dort habe ein Verbot für Lastwagen und Busse mithilfe einer entsprechenden Beschilderung schließlich eine deutliche Entlastung gebracht. Auch seine Ratskollegen zeigten sich dem Ansinnen der Anwohner gegenüber aufgeschlossen. Zunächst wolle man die Brücke über die Bundesstraße in Augenschein nehmen, hieß es. Möglicherweise ergebe sich aus der Tragfähigkeit des Bauwerkes bereits ein Durchfahrverbot für schwere Fahrzeuge. Bürgermeisterin Stephanie Harms regte zudem eine Verkehrszählung an, um die konkrete Belastung zu ermitteln.

Die schmale Straße, die auch die Ortsteile Weetzen und Ronnenberg miteinander verbindet, gilt als Abkürzung für viele Bewohner beider Orte. Eine entsprechende Beschilderung müsse deshalb auch auf Ronnenberger Seite, am Weetzer Kirchweg, vorgenommen werden, betonte Beil.

„Auch auf die Haldenproblematik schauen“

Mit Blick in die Zukunft wäre ein Durchfahrtverbot für Lkw auch in anderer Hinsicht nicht folgenlos. „Wir müssen auch auf die Haldenproblematik schauen“, sagte Ortsratsmitglied Volker Zahn ( CDU). Die Verlängerung des Bettenser Berg ist als geplante Zufahrt zur Kalihalde im Fokus, falls die Firma Menke Umwelt Service die Erlaubnis für ihr Projekt erhält, den Berg in Ronnenberg mit Bauschutt abzudecken.

Schon jetzt sind sich die Anwohner in ihrer Überzeugung sicher, dass sich die Lastwagenfahrer im Zweifelsfall nicht an die vorgegebenen Zufahrtsrouten halten würden. Aus ihrer Sicht gilt es zu verhindern, dass die Wege der Lastwagen durch die Ortschaften führen. Der Ortstrat sprach sich dafür aus, das Durchfahrtsverbot zunächst als Prüfantrag an die Stadtverwaltung weiterzugeben.

Von Uwe Kranz