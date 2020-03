Weetzen

Unbeeinträchtigt von der Corona-Krise gehen die Straßensanierungsarbeiten an der Bröhnstraße in Weetzen gut voran. Seit Donnerstag ist die Kemna Bau GmbH aus Hannover bereits damit beschäftigt, den zweiten Bauabschnitt zwischen Hauptstraße und Kantstraße mit einer Asphalttragschicht zu versehen. „Dieser Bauabschnitt kann bald wieder freigegeben werden“, kündigt Thomas Heidenreich vom Team Technische Infrastruktur der Stadtverwaltung an.

Gossenanlagen müssen teilweise ersetzt werden

Zuvor war bereits die Sanierung der Straße Am Steinkamp abgeschlossen worden. Insgesamt hinken die Arbeiten nur etwa eine Woche hinter dem Zeitplan zurück. Das liegt laut Heidenreich an einem zusätzlichen Arbeitsaufwand. So sollten die Gossen eigentlich erhalten bleiben, müssen aufgrund ihres schlechten Zustandes nun aber doch ersetzt werden. In diesem Zug konnte die Firma auch private Anfragen zu Bordabsenkungen an Grundstückseinfahrten berücksichtigen.

Eine Überraschung erlebten die Arbeiter auch beim Rückbau der Fahrbahndeckschicht in der Bröhnstraße. Darunter wurde eine noch ältere Fahrbahn freigelegt. Da auch diese entfernt werden musste, ehe die neue Fahrbahndecke entstehen konnte, waren ebenfalls zusätzliche Arbeitsschritte notwendig. „Mithilfe von zusätzlich Personal und Arbeitseinsätzen am Wochenende, ist die Baufirma bemüht, das Pensum an Mehrarbeiten zu bewältigen“, erklärt der Verwaltungsmitarbeiter.

Für die beiden folgenden Abschnitte der Sanierung hat die Stadtverwaltung insgesamt weitere acht bis zehn Wochen vorgesehen. Allerdings wurden dazu die ursprünglichen Planungen geändert und die Baubschnitte 3 und 4 getauscht. Demnach wird die Fahrbahn der Bröhnstraße zunächst nicht im direkten Anschluss an den Abschnitt 2 zwischen Kantstraße und Parkstraße in Angriff genommen.

Stadt Ronnenberg investiert 540.000 Euro

Das habe ökonomische Gründe, erklärt Heidenreich. Stattdessen werden die Arbeiten im Abschnitt Höhe Am Steinkamp bis Einmündung Haferkamp fortgeführt. Der Baubeginn für diesen Abschnitt ist am 1. April geplant. Das hat nicht zuletzt auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Linienbusse müssen nun bis zum Ende der Straßenbaumaßnahme umgeleitet werden.

Wie auch in den ersten beiden Abschnitten werden auch in den Bauabschnitten 3 und 4 die asphaltierten Gehwege wie auch Teile der Gossenanlagen erneuert. Die Gehwege erhalten dabei eine neue Oberfläche aus rotem Betonpflaster. Zudem erhält die Fahrbahn eine neue Decke. Im Abschnitt 4 zwischen Parkstraße und Kantstraße muss zudem teilweise der Fahrbahnaufbau ganz neu erfolgen. Insgesamt hat die Stadt Ronnenberg für diese Maßnahme Investitionen in Höhe von rund 540.000 Euro eingeplant.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz