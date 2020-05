Ronnenberg

Nur an wenigen Stellen in Ronnenberg lässt es sich so unbeeindruckt von der Corona-Krise arbeiten wie im Keller des Gemeinschaftshauses am Weetzer Kirchweg. Dort ist Matthias Biester seit Anfang November 2019 damit beschäftigt, das neue Stadtarchiv aufzubauen. Ohne Fenster ist der Bereich ziemlich abgeschottet von der Außenwelt, mit nur wenigen Kontakten zu anderen Verwaltungsbereichen und der benachbarten Kita. „Das ist hier ein bisschen Monte Christo“, scherzt Biester in Anspielung auf den berühmten Grafen aus dem Roman von Alexandre Dumas.

Bislang sind die Kartons noch leer

Darauf, dass in den Räumen gerade das Archiv entsteht, deuten nach wie vor nur wenige Dinge hin. In der ehemaligen Kegelbahn wurden inzwischen Regale aufgestellt, in einigen sind – bislang noch leere – Kartons gestapelt. „Wir haben lange nach den richtigen Regalen gesucht“, erklärt Biester. Der Historiker hatte sich zu Beginn seiner Dienstzeit in vielen Archiven der Region umgesehen und Anregungen geholt.

Im Arbeitsraum stapeln sich bereits einige historische Bücher. Quelle: Uwe Kranz

Gerade bei den Regale hatte er deshalb besondere Anforderungen an Material und Stabilität. Die jetzt aufgestellten zwölf Doppel- und vier Einzelregale wurden deshalb extra angefertigt. Nach und nach sollen die Fächer nun mit den zu archivierenden Objekten, zunächst sind dies vor allem Bücher, gefüllt werden. „In etwa 15 Jahren sind diese Regale voll“, prophezeit der Historiker, der noch längst nicht alle Schriften gesichtet hat, die in städtischen Gebäuden über das ganze Stadtgebiet verteilt gelagert werden.

Noch sind die Regale weitgehend leer. Quelle: Uwe Kranz

Im hinteren Bereich des Archivs befindet sich der Arbeitsraum. Hier stapeln sich bereits zahlreiche Bücher. „So lange es das Wetter zulässt, bringe ich täglich mit dem Fahrrad einen Anhänger voll aus dem Heimatmuseum mit“, erzählt Biester. Darunter sei auch manch unerwünschte Fracht. Beispielsweise finden sich in den alten Schriften kleine Tierchen, die Bücher durch Fraß beschädigen können. Aber auch Feuchtigkeit und Schimmel setzen den Büchern zu. Reinigen, digitalisieren, verzeichnen und verpacken – dass sind deshalb die Arbeitsschritte, nach denen Biester vorgehen muss. Denn in das neu Archiv will er kein Ungeziefer einschleppen.

Es fehlt noch an der notwendigen Ausrüstung

Verpackt werden sollen die Stücke in speziellen Archivkartons, von denen bereits 500 zum Teil schon gefaltet bereit liegen. Gefüllt ist noch keiner, wie Biester einräumt. Dafür fehlt noch Ausrüstung. So habe man sich beim Kauf der Kartons zurückgehalten, um sich weitere Teile der Erstausstattung leisten zu können. Ein Gerät zur Aktendigitalisierung sei dagegen unverzichtbar. Bei der Reinigungsstation, für die auch eine Absaugung notwendig sein werde, könne man zur Not auch auf Eigenbau zurückgreifen, meint der Archivar.

Viele Bücher weisen Schäden auf. Sei es, wie hier, durch Fraß oder durch Feuchtigkeit und Schimmel. Quelle: Uwe Kranz

An Restaurierungen sei derzeit noch gar nicht zu denken, sagt Biester. Zur Finanzierung solcher Projekte müsse man vielleicht in der Zukunft auf Spenden zurückgreifen. Dabei gebe es immer wieder Überraschungen. „Wir wissen noch gar nicht, was sich unter den Schriften alles verbirgt“, räumt der Archivar ein und präsentiert den Brief eines Weetzers an seine Eltern aus dem Jahr 1849, den er gerade in einem Gesetzbuch gefunden hat. Ein Stück regionale Zeitgeschichte – ganz persönlich.

Erste Stücke aus dem 17. Jahrhundert

Die ältesten Stücke stammen aus dem 17. Jahrhundert. Aus dieser Zeit gebe es aber nur Lückenhaftes zu archivieren, sagt der Historiker. In der Folge werde es bis in die Gegenwart aber immer dichter. Besonders viel Platz habe er im Heimatmuseum mit seinen Transporten noch nicht geschaffen, sagt Bister, der die Stücke dem Museum auch in Zukunft zur Verfügung stellen will – „sei es als Leihgabe oder für Ausstellungen“. Auch Schulen sollen von der Arbeit des Archivs profitieren.

Was die weitere Ausrüstung angeht, erhofft sich Biester die notwendigen Entscheidungen innerhalb der Verwaltung im Juni oder Juli dieses Jahres. Auch die für das Jahresende anvisierte Eröffnung hat er noch nicht abgeschrieben. Vor allem mit dem bisher Geleisteten ist er vollauf zufrieden. „Für ein halbes Jahr ist das ok“, sagt er.

Von Uwe Kranz