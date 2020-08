Ronnenberg

Matthias Biester sitzt im Keller des Dorfgemeinschaftshauses. Vor ihm liegen Akten, Listen, Briefe. Sie stammen aus den Jahren 1870 und 1871. „Das war zur Zeit des Deutsch-Französischen Kriegs“, erzählt der Stadtarchivar. Der Ausbruch ist nun 150 Jahre her. Viele wüssten gar nicht, dass der Krieg auch im Dorfleben der damaligen Gemeinde Ronnenberg eine Rolle gespielt habe.

Acht junge Ronnenberger seien seinerzeit eingezogen worden, zwei weitere aus Weetzen. Allerdings hätten damals viele junge Männer die Musterung nicht bestanden. „Da steht dann Plattfuß, stark ausgeprägte X-Beine, schwache Brust“, liest Biester vor. „Vermutlich waren einige unterernährt oder hatten Krankheiten wie Tuberkulose“, ergänzt er.

Anzeige

Doch die acht Männer aus Ronnenberg und die zwei aus Weetzen mussten in den Krieg ziehen. Letztere seien damals gefallen, wo und wie, sei nicht klar, sagt Biester. Auch über den Einsatz an sich sei wenig bekannt. Was Biester jedoch gefunden hat, sind Belegbücher aus der Gemeinde. „Es gibt zum Beispiel eine Liste aus dem Juli 1871. Da war der Krieg schon vorbei“, erzählt er. Die Gemeinde habe offenbar eine Feier für die Heimkehrer ausrichten wollen. Es sei genau aufgeschlüsselt, welche Bürger sich dafür engagieren wollten. „Einer hat die Einladungen geschrieben, ein anderer hat sich um die Dekoration gekümmert.“

Weitere HAZ+ Artikel

„Heimkehrer“ konnten nicht an der Feier teilnehmen

Die Krux an der Feier war nur, dass die erwarteten Heimkehrer nicht kamen. „Sie waren alle noch einquartiert, lebten also, obgleich der Krieg zu Ende war, in zivilen Wohnbereichen im nordöstlichen Frankreich, häufig bei Bauern“, erläutert der Stadtarchivar. Denn zum Kriegsende sollte Frankreich eine Reparationssumme von 5 Milliarden Goldfranken zahlen. „Eine unvorstellbare Summe“, sagt Biester. Außerdem verlor das Land das Gebiet Elsass-Lothringen an das damalige junge Deutsche Reich.

Zum Danke schickte die Gemeinde den jungen Ronnenbergern jeweils zwei Taler. „Das war eine Menge Geld“, sagt Biester. Einige hätten daraufhin im Sommer 1871 Briefe zurückgeschrieben, darunter zum Beispiel Heinrich Rosemeyer. Er berichtete darin nicht nur von der „furchtbaren Hitze“ und den vielen Kranken, sondern auch davon, dass es um eine Freundschaft mit den Franzosen schlecht stehe, die Einquartierung schlimm sei und die Zeit es hoffentlich einfacher machen werde.

Alle acht Ronnenberger kamen zurück

Auch der Brief von Ernst Wollner sei in den Unterlagen aufgetaucht. Dieser habe sich darin für die zwei Taler bedankt. Später habe er die Ronnenberger Grundschule gebaut. „Er war ein bekannter Maurermeister“, erzählt Biester. Genau wie die anderen sieben kam Wollner vermutlich Ende des Jahres 1871 zurück nach Ronnenberg.

Der Archivar erinnert daran, dass 180.000 Menschen ihr Leben im Deutsch-Französischen Krieg verloren haben. Gerade deshalb empfinde er es als wichtig, darüber zu sprechen, darauf aufmerksam zu machen, und anzuerkennen, wie wichtig der aktuelle Frieden ist, und dass es inzwischen einen so guten Austausch mit Frankreich gibt, Ronnenberg dort sogar Partnerstädte hat.

Der damalige Gemeindeplatz, heute die Ecke der Straßen Über den Beeken und Lange Reihe: Zu sehen ist im Vordergrund der Findling zur Erinnerung an den Krieg im Jahr 1870/71. Aufgenommen wurde das Foto um 1920, also vor der Errichtung des Ronnenberger Kriegerdenkmals 1925. Quelle: Privat

Die Erinnerung an diesen Krieg sei übrigens 1871 mit einem Gedenkstein auf dem damaligen Gemeindeplatz an der Ecke der Straßen Über den Beeken und Lange Reihe aufrecht erhalten worden. Dieser habe zuvor auch an die Opfer des Deutschen Krieges von 1866 bis 1868 erinnert. Der Stein musste 1925 dem Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs weichen. Das Denkmal steht nun beim Friedhof. Der alte Findling liegt jetzt fast vergessen im Schatten der Bäume auf der kleinen Wiese hinter dem Platz. Die Zahlen 1870/1871 sind darauf kaum noch zu erkennen.

Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 Nach dem preußischen Sieg über Österreich 1866 betrachtete Frankreich die zunehmende Machtstellung Preußens in Deutschland mit Sorge und bangte um seine Vormachtstellung auf dem europäischen Kontinent. Otto von Bismarck, der Kanzler des Norddeutschen Bundes, war überzeugt, dass sich ein militärischer Konflikt mit Frankreich auf Dauer nicht vermeiden lassen würde. Er sah in einem Krieg das geeignete Mittel, die nationale Einigung Deutschlands unter Führung Preußens durch „Eisen und Blut“ zu vollenden. Am 27. Oktober 1870 ergab sich die französische Rheinarmee in Metz, rund 170.000 Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Paris kapitulierte nach schwerem Beschuss am 28. Januar 1871, noch am selben Tag wurde ein Waffenstillstand unterzeichnet. Im Frieden von Frankfurt vom 10. Mai 1871 musste Frankreich das Elsass und Teile von Lothringen an Deutschland abtreten und eine Kriegsentschädigung von 5 Milliarden Franc zahlen. Für Frankreich bedeuteten die deutschen Annexionen eine tiefe Demütigung und machte die Zurückerlangung dieser Gebiete zu einem zentralen Ziel französischer Außenpolitik bis zum Ersten Weltkrieg. Auf deutscher Seite war das zentrale Ergebnis des Kriegs die von vielen Deutschen lang ersehnte Reichsgründung. dw

Von Janna Silinger