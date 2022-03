Empelde

Alles neu am Empelder Rodelberg? Im Sommer 2020 machte erstmals der Begriff von einem „Sportgarten“ die Runde. Der damalige Bauhofleiter Björn Gaschler stellte damals eine erste grobe Planung für das Areal rund um den Hügel an der Stadtgrenze zu Hannover-Mühlenberg vor. Seit Dienstag ist die Stadtverwaltung nun in die konkretere Planung eingestiegen. Das Planungsbüro NSP Landschaftsarchitekten Stadtplaner soll nun eine Entwurfsplanung erstellen. Ziel ist es, dort die neuen Anlagen des TuS Empelde, einen Jugendtreff und Bereiche zur Naherholung unterzubringen.

Ist am Rodelberg genügend Platz?

Fachbereichsleiter Frank Schulz bringt das Hauptproblem auf den Punkt: Mit rund 4200 Quadratmetern sei der Platz ziemlich begrenzt, räumt er ein. Die Entwurfsplanung soll deshalb vor allem aufzeigen, ob die einzelnen Elemente auch ausreichend Raum finden und wie sie angeordnet werden können. Finanziell ist die Umsetzung im Haushalt der Stadt bereits abgesichert. In den Jahren 2019 und 2020 seien dafür Mittel eingestellt worden, so Schulz. „Diese sollen aber auch sinnvoll eingesetzt werden“, stellt er fest.

Wichtigster Punkt Planung ist der Umzug des TuS Empelde, der sein Domizil bislang mitten im aktuellen Baufeld der Grundschule Auf dem Hagen hatte. Mit drei seiner Sparten – Petanque, Bogenschießen und Beachsport – soll der Verein zwischen der Containeranlage und dem Rodelberg eine neue Heimat finden. Die Fläche wird derzeit noch als Zwischenlager für den Erdaushub der benachbarten Schulbauten genutzt. „Bis Oktober oder November 2022 sollte die Fläche aber gänzlich frei sein“, stellt Schulz in Aussicht.

Erstes Petanque-Feld soll im April entstehen

Kurzfristig will der Bauhof im April mit dem Bau eines ersten Petanque-Spielfeldes beginnen. Für den nächste Schritt drängt dann schon etwas die Zeit. Der TuS will nämlich in Eigenregie ein neues Vereinsheim bauen. Die Förderanträge dazu müssen bis zum Frühherbst eingereicht werden, erklärt Schulz. Für die genaue Konzeption benötigt der Verein allerdings Auskunft darüber, wie viel Fläche zur Verfügung steht. Schulz hofft, dass die Entwurfsplanung in etwa vier Wochen vorliegt. Federführend ist Planerin Franziska Schadzek, die auch schon die Außenanlage der neuen Grundschule entworfen hat.

Neben dem Sportheim und den Petanque-Flächen soll auch eine Sandspielfläche entstehen, die sowohl für Beachvolleyball als auch für -handball genutzt werden soll – im besten Fall in Kooperation mit der Marie-Curie-Schule im Rahmen des Ganztagsangebotes der Gesamtschule. Dass möglicherweise ein zweites Sandspielfeld entstehen könnte, liegt in dem neuen Vorstoß begründet, dass nebenan ein Jugendtreff entstehen könnte. „Eine eingezäunte Fläche kann kein Jugendtreff sein“, betonte Schulz mit Blick auf die erforderlichen Sicherungsanlagen für das Vereinsgelände. Vielmehr solle für die Jugendlichen ein niederschwelliges Angebot in Form einer Skateranlage oder eben eines Beachfeldes geschaffen werden. Letztlich soll darüber die Nachfrage unter den Jugendlichen entscheiden.

In die Gesamtbetrachtung des Areals soll aber auch der Rodelberg und das dahinterliegende Regenrückhaltebecken mit einbezogen werden. Das bislang etwas stiefmütterlich behandelte Gelände wird von vielen Spaziergängern genutzt und soll deshalb mehr Aufenthaltsqualität erhalten. Vorbild könnte laut Schulz der Expo-Park in Laatzen sein. „Das ist die einzige Fläche auf der man landschaftlich etwas Schönes gestalten kann“, sagt Schulz.