Weetzen

Auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik gehen die Abrissarbeiten weiter. Monatelang war es zuvor nicht so recht vorangegangen. Das Problem: Für die Beseitigung von Gebäude 1, in und an dem sich Kesselhaus sowie Silos und Öltanks befinden, mussten Spezialisten beauftragt werden. Das Unternehmen Cosawa Sanierung GmbH aus Peine ist nun seit wenigen Wochen im Einsatz und entsorgt vor allem den im Gebäude enthaltenen Weichasbest sowie das Dämmmaterial.

Vor Abriss muss die Spezialfirma ran

Für Peter Gryschka, der mit seiner Firma aus Ihme-Roloven für Abbruch und Erdbau beim Abriss zuständig ist, ist das eine gute Nachricht. „Aber viel wichtiger ist es für die Anwohner, dass es nun endlich weitergeht“, sagt Gryschka. Ihm waren mehr als ein Jahr lang die Hände gebunden. Er konnte nicht einfach das Gebäude 1 abreißen – wegen der dabei austretenden Schadstoffe. Es galt, noch auf ein zu erstellendes Gutachten zu warten. Mit Cosawa war ein Dienstleister dann schnell gefunden.

Anzeige

Zur Galerie Auf dem früheren Industriegelände gehen die Arbeiten weiter.

„Die Spezialfirma hat für die Entsorgung drei Monate veranschlagt. Vielleicht werden sie Ende Juli oder Anfang August fertig“, sagt Gryschka, der aktuell auf dem Gelände Beton und Fundamente stemmt und zerkleinert. Dies erledigt er mit einem hydraulischen Stemmhammer. Die Fundamente liegen teilweise in bis zu eineinhalb Meter Tiefe – weil auf dem Gelände zu Produktionszeiten schwere Maschinen im Einsatz waren. Den entstehenden Bauschutt verarbeitet Gryschka in einer sogenannten Brechanlage. Diese Maschine arbeitet wie eine Mühle für Betonstücke und schafft pro Stunde 220 Tonnen Mineralgemisch – wichtige Rohstoffe, die der Unternehmer auf anderen Baustellen wiederverwendet.

Weitere HAZ+ Artikel

Alles in Handarbeit

Rund 50 Meter entfernt von Gryschkas aktuellem Arbeitsplatz befindet sich das einzige noch nicht abgerissene Gebäude der Industriebrache. Es ist umzäunt, ein Baugerüst sorgt für zusätzliche Sicherung. Deutlich zu erkennen ist auch eine Absauganlage. „Damit werden Staub und Asbest abgesaugt. Innen drin ist ja alles kontaminiert“, sagt Gryschka und zeigt auf das Kesselhaus. Dass die Entsorgung drei Monate dauert, liegt nicht nur an der Konzentration der Schadstoffe. „Die Leute erledigen alles in Handarbeit“, sagt Gryschka, der außerdem beobachtet hat, dass die Mitarbeiter der Spezialfirma unter Vollschutz arbeiten und sich oft abwechseln. Nur die Entsorgung des Dachs sei einfacher, sagt Gryschka. „Da ist nur 20 Prozent Asbest drin.“

Hinter den Zäunen am Kesselhaus befinden sich zahlreiche Säcke, in denen die asbesthaltigen Fundstücke verpackt sind. Zum Schutz seiner Mitarbeiter hat Cosawa sogar einen Bauwagen aufgestellt mit Duschen – damit die Mitarbeiter nach Dienstende entsprechend unbelastet nach Hause gehen können.

Beim weiteren Zeitplan bleiben offenen Fragen

Wie geht es weiter? Wenn das Gebäude 1 im Sommer von allen Altlasten befreit ist, kann sich Peter Gryschka diesen Bereich vornehmen. „Dann kann ich dort weitermachen und Schornstein und Kesselhaus abreißen.“ Allerdings müsse noch ein Abriss- und Sicherheitskonzept erstellt werden. „Eventuell benötigen wir Container zur Bahnstrecke, um diesen Bereich zu schützen“, sagt Gryschka. Ebenfalls noch zu klären sei, was mit den hinter dem Kesselhaus befindlichen drei Ölfässern passiere und ob bei den auf dem Gelände nötigen Bodensanierungen noch Schadstoffe gefunden werden. Aus all diesen Gründen möchte sich Peter Gryschka noch nicht auf einen Termin für die beendeten Abrissarbeiten festlegen.

Büro ermittelt Potenzial für 155 Wohnungen Nach den Plänen der Stadt Ronnenberg soll in Weetzen auf dem Dreieck zwischen Hauptstraße, Humboldtstraße und den Bahngleisen, dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik, ein Wohngebiet entstehen. In einem städtebaulichen Rahmenplan hatte das Büro Plan zwei das Potenzial für etwa 155 Wohneinheiten aufgelistet. Der Abriss der Fabrikanlagen begann im Oktober 2018. Der vom Ortsrat Weetzen geäußerte Wunsch, dass die Abbrucharbeiten Ende 2019 abgeschlossen sind, konnte nicht erfüllt werden. Zunächst muss das Gelände eine Brache und – noch wichtiger – frei von Altlasten sein. Ein Ende der dafür notwendigen Arbeiten ist bis jetzt nicht abzusehen. hg

Lesen Sie auch:

Von Stephan Hartung