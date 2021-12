Weetzen

Als sich der Staub verzogen hatte, war die Überraschung groß: Von dem ersten der drei großen Betonsilos, der am Mittwoch gesprengt worden war, ragte nach der Detonation noch ein gutes Stück in den Himmel über dem Ronnenberger Ortsteil Weetzen. „Es wundert mich, dass so viel stehen geblieben ist“, stellte der frühere Bürgermeister Wolfgang Walther fest, der einer der weit mehr als 100 Zaungäste der Sprengung war.

Die Zuschauer waren jedoch noch auf dem Heimweg, da ratterten bereits die Maschinen der Firma A&S Betondemontage aus Lehrte. Die Arbeiter ließen keine Zeit verstreichen, den fast 15 Meter hohen Betonrand an der Humboldtstraße weiter einzureißen. Es sei wohl mehr Metall als erwartet im Sockel des zuvor rund 40 Meter hohen Silos gewesen, mutmaßte ein Mitarbeiter. Sprengmeister Karl-Heinz Bühring nahm die Sache gelassen: „Wenn das da oben abreißt, kann man nichts machen“, sagte er. Schon vor der Zündung hatten Mitarbeiter auf den hohen Stahlanteil in dem Bauwerk hingewiesen.

Viele Zuschauer: Schon eine Stunde vor der Zündung sind die besten Plätze vergeben. Quelle: Uwe Kranz

Häuser werden von hellgrauer Schicht überzogen

Auf den Verkehr auf der Humboldtstraße und die Wohnhäuser auf der anderen Straßenseite haben die nun folgenden Arbeiten keinen direkten Einfluss, eher die Staubwolke, die von dem zusammensinkenden Silo aufstieg und mit einem ungünstigen Wind in den Ort hinein geblasen wurde. Eine hellgraue Schicht überzog die Dächer und Fotovoltaikanlagen entlang der Straße. Die Beseitigung obliegt nach Auskunft aus dem Rathaus der ausführenden Firma A&S Betondemontage aus Lehrte. Was die Firma angerichtet hat, müsse sie auch beseitigen, lautet das Motto. Wie das Unternehmen das konkret regeln will, dazu gab es zunächst keine Auskunft von A&S.

Von der Sprengung beeindruckt zeigte sich auch Ronnenbergs amtierender Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD), der seine Kindheit in Weetzen verbracht hat und in den kommenden Monaten in dem Ortsteil ein Eigenheim bauen will. Bei der Anfahrt sei er mit Blick auf die drei markanten Silos der früheren Zuckerfabrik, die das Ortsbild über Jahrzehnte bestimmt haben, sogar ein bisschen melancholisch geworden, erzählt er. Der Wandel auf der Fläche des ehemaligen Industriestandortes sei aber für den Ort sehr wichtig.

Eigentümer wollen noch keine Details zur Planung verraten

Einer der beiden Eigentümer des Geländes, die Wirtschafts- und Treuhandsgesellschaft mbH (WTR) aus Hannover, war während der Sprengung unter anderem mit Wolfgang Dudeck vor Ort vertreten. Er äußerte sich zuversichtlich, dass die Planungen, auf dem Areal ein Neubaugebiet zu entwickeln, umgesetzt werden können. Zunächst erbat sich die Firma allerdings Zeit, bis Details des Vorhabens veröffentlicht werden könnten. Das erste Ziel sei es, die Gebäude bis zum Jahresende wie versprochen „bis Oberkante Gelände“ abzubrechen. „Das werden wir schaffen“, sagte Dudeck angesichts der ersten erfolgreichen Sprengung.

Auf ein Neues heißt es dann jeweils mittwochs, am 22. und 29. Dezember. Für jeden der drei Betonriesen hat sich die Abbruchfirma einen eigenen Sprengtermin genehmigt – und mit jedem rücken die Arbeiter weiter an die Bahnlinie zwischen Hannover und Hameln heran.

Von Uwe Kranz