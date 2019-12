Ronnenberg

Der Komiker Ingo Oschmann gibt sich in Ronnenberg noch einmal die Ehre. Wer die Stimmungskanone aus Bielefeld beim letzten Mal verpasst hat, bekommt jetzt die Möglichkeit, das nachzuholen. Mit seinem Erfolgsprogramm „Wunderbar – Es ist ja so!“ steht er am Sonnabend, 14. Dezember, auf der Bühne. Aber aufgepasst: Der Auftritt wurde von der Aula der Marie-Curie-Schule in die Lütt Jever Scheune verlegt.

Was Oschmann auszeichnet: Sein Programm ist jeden Abend anders und einzigartig. Wer ihn einmal live gesehen hat, kommt gern wieder. Denn sein Angebot ist überaus breit gefächert: Stand-up-Comedy, Zauberkunst, Improvisation, die Achtzigerjahre und so mancher Tiefgang sorgen für einen äußerst kurzweiligen Abend.

Digitaler Wandel unter der Lupe

In seinem Erfolgsprogramm nimmt Oschmann unser digitales Zeitalter unter die Lupe: 500 Freunde bei Facebook, und trotzdem ist Kevin allein zu Haus. Bilder, Musik und Freunde sind plötzlich virtuell und löschbar. Jeder hat zu allem und zu jedem was zu sagen, und wenn wir wirklich mal sprachlos sind, dann regelt das eine App für uns. Alles um uns herum ist unser Leben – und darüber darf an diesem Abend nachgedacht und herzlich gelacht werden.

Der Comedian trat erstmals 1992 als Zauberkünstler bei kleineren Veranstaltungen auf. 1993 besuchte Oschmann Workshops in den Bereichen Schauspielerei, Pantomime und Improvisation an der Comedy-Schule in Köln. Im Jahr 2000 war Oschmann erstmals mit seinem abendfüllenden Soloprogramm „Kommunikaze“ auf Tour, für das er 2001 den Swiss Comedy Award gewann. Es folgte sein zweites Soloprogramm „Oben ist es besser als unten!“.

Aus TV nicht mehr wegzudenken

2003 gewann der gebürtige Bielefelder die erste Staffel der deutschen Fernsehsendung „ Star Search“ in der Kategorie Comedy und erhielt seine eigene Fernsehshow „Wenn Sie lachen, ist es Oschmann“. Seit 2004 ist er in zahlreichen Sendungen als Stand-up-Comedian und Zauberer aufgetreten und heute aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken.

Karten für die Vorstellung gibt es im Vorverkauf in Ronnenberg in der Goldschmiede Wegner und in der Buchhandlung Der Buchfink, beides Lange Reihe 6, sowie in Empelde im Tui-Reisebüro, Ronnenberger Straße 18. Die Tickets kosten 20 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr.

Von Sarah Istrefaj