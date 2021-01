Ronnenberg

Den Quartierstreff des Nachbarschaftsvereins „Wohnen in Nachbarschaft – Wir“ in Empelde gibt es seit November 2019. Sein ganzes integratives Potenzial konnte die Einrichtung allerdings wegen der bald darauf einsetzenden Corona-Pandemie noch nicht voll entfalten. Allerdings hat sich bereits gezeigt, dass die Fenster des Treffs im Erdgeschoss des Hauses Löwenberger Straße 22 auf vielfältige Weise eine Informationsquelle für die Bewohner des Stadtteils sein können – sei es für Aushänge von Terminen oder Fotos sowie für Gespräche mit den Mitarbeitern durch einen geöffneten Flügel.

Für die Gestaltung stehen den Empeldern alle Möglichkeiten offen

Nun sollen die Fenster des Quartierstreffs im Februar Schauplatz einer besonderen Ausstellung werden. „Wir wollen das Quartier, die Nachbarschaft, das Miteinander sichtbar und erlebbar machen“, erklärt Friederike Erhart, Leiterin des Treffs. Deshalb sind alle Bewohner eingeladen, die großen bodenlangen Fenster in der Einrichtung kreativ und kunterbunt zu gestalten.

Erharts Anregungen sind vielfältig: Jeweils eine Person oder auch eine Gruppe, ein Verein, eine Schulklasse, eine Organisation kann sich etwas für ein Fenster überlegen. Gibt es lustige Fotos zu Hause, die vielleicht sogar eine kleine Geschichte erzählen? Oder Fotos, die zu einer virtuellen Urlaubsreise einladen? „Was ist Eure Lieblingsgeschichte und könnt Ihr Bilder davon malen? Wollten Sie schon immer mal einen besonderen Fensterschmuck basteln? Was ist das Geheimrezept für den schönen Garten? Wie kocht oder backt man das Lieblingsrezept der Familie? Oder möchte jemand sein Lieblingsbuch vorstellen?“, zählt sie die Möglichkeiten auf.

Friederike Erhart wünscht sich viele Teilnehmer an der Ausstellung im Quartierstreff. Quelle: Ingo Rodriguez

Regelmäßig ein neuer Anlass für einen Spaziergang

Wie und womit die Fenster gestaltet werden, bleibt den Empeldern überlassen. Das Motto lautet: „Wir haben etwas zu erzählen und wollen andere damit erfreuen.“ Das Besondere an dieser Ausstellung sei es, dass die Kunstwerke nur für ein paar Tage zu sehen sind, erklärt Erhart. Jedes Fenster bleibt für drei Tage erhalten. Dann wird die Fläche neu gestaltet. Auf diese Weise gibt es für die Empelder regelmäßig einen neuen Anlass, ihren Spaziergang entlang der Einrichtung zu lenken. Natürlich werden auch die Namen der Künstler – so weit dies gewünscht ist – im Fenster veröffentlicht. Und die einzelnen Fenster werden auf Fotos dokumentiert. So kann die Ausstellung auch auf der Internetseite fortgesetzt werden.

Die Ausstellung soll nach Erharts Vorstellung den ganzen Februar über Bestand haben und zu sehen sein. Insgesamt gibt es in der Einrichtung sieben große Fenster, die genügend Platz bieten. Die Übergabe der Aushänge erfolgt kontaktlos an der Tür des Quartierstreffs, Löwenberger Straße 22, in Empelde.

Wer mitmachen möchte, vereinbart einen Termin, wann er welches Fenster gestalten kann, telefonisch unter (0511) 8604213, täglich von 9 bis 16 Uhr. Bei dieser Gelegenheit kann auch die Übergabe der Ausstellungsstücke vereinbart werden. Unter der Telefonnummer sind – wie auch per E-Mail an erhart@ksg-hannover.de und auf der Internetseite win-e-v.de – weitere Informationen erhältlich.

