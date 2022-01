Weetzen

Auf dem Park-and-ride-Parkplatz an den Kleingärten in Weetzen haben Unbekannte einen VW Golf aufgebrochen und ein mobiles Navi sowie eine Handyhalterung gestohlen.Der Tatzeitraum wird vom 30.bis zum 31. Dezember angegeben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein. Zeugen melden sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115.

Von Jennifer Krebs