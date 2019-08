Ronnenberg

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Montagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Benther Straße zwischen der Bundesstraße 65 und Ronnenberg. In der Nähe der Ortseinfahrt geriet sein VW Polo in Brand und wurde völlig zerstört. Der Mann blieb allerdings unverletzt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer den...