Empelde

Autodiebe haben in Empelde zugeschlagen und einen BMW entwendet.

Schauplatz der Tat war ein Parkplatz an der Brandenburger Straße. Nach Einschätzung der Polizei haben sich dort in der Nacht zu Freitag bislang unbekannte Täter Zugang zu einem abgestellten BMW verschafft und diesen anschließend gestohlen. Das Fahrzeug war am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt worden. Der Diebstahl wurde am Freitag gegen 12 Uhr entdeckt.

Mögliche Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 in Verbindung zu setzen.

Von Uwe Kranz