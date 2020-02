Empelde

Unfallflucht hat eine Autofahrer am Freitagabend in Empelde begangen. Der Unfall ereignete sich gegen 21.25 Uhr auf einem Parkplatz auf der Rückseite des Edeka-Marktes in Empelde, zwischen der Chemnitzer und der Nenndorfer Straße. Ein Zeuge hatte zunächst einen lauten Knall wahrgenommen und dann gesehen, dass ein silberfarbener VW Caddy rückwärts gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Volvo gefahren war.

Der Unfallverursacher habe sich im Anschluss mit einem Fahrzeug zügig in Richtung Wohnpark am See entfernt. Der Zeuge konnte lediglich einen Teil des Kennzeichens erkennen. Am Volvo wurde die Fahrertür sowie der linke Außenspiegel beschädigt.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Empelde unter Telefon (05 11) 1 23 20 90 oder der Polizei Ronnenberg, (0 51 09) 51 70, zu melden.

Von Uwe Kranz