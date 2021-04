Ronnenberg

Die Anwohner im Wohngebiet Alter Garten in Ronnenberg sind genervt: Weil die Straße Ihmer Tor wegen Bauarbeiten gesperrt ist und nur von Linienbussen genutzt werden darf, hat sich im Ort ein intensiver Ausweichverkehr entwickelt. Etliche Autofahrer nutzen als Alternative eine Spielstraße im Wohngebiet, um trotz der Sperrung schnell nach Ronnenberg zu kommen und so die kilometerlange Umleitung bis fast nach Gehrden zu umgehen.

Das Problem: Nahezu kein Autofahrer hält sich in dem verkehrsberuhigten Bereich auf der Karl-Kruse-Straße an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit. Um die regelmäßigen Tempoverstöße und den massiven Durchfahrtsverkehr im Wohngebiet zu unterbinden, hat die Stadt nach Anwohnerbeschwerden nun reagiert. Zusätzliche Verbotsschilder und ein genauerer Hinweis sollen die Situation entspannen.

Obwohl inzwischen ein Durchfahrtsverbot gilt, sind auf der Straße Zum Alten Garten immer noch ungewöhnlich viele Autos unterwegs. Quelle: Ingo Rodriguez

Mit Beginn der Sperrung am Ihmer Tor hatte sich das Problem entwickelt. Autos biegen von der B 217 in beiden Fahrtrichtungen ab, um durch das Wohngebiet in Richtung Ortskern zu fahren. Wegen einiger Hinweise hatte auch die Polizei bereits einen Blick auf die Situation geworfen. Grundsätzlich sei das Fahren auf einer Spielstraße zwar erlaubt, sagt ein Beamter im Streifenwagen nach einer Kontrollfahrt. Im verkehrsberuhigten Bereich gelte jedoch Schrittgeschwindigkeit.

Genau das ist nach Angaben von Frank Lenz das Problem: „An die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von sechs bis acht Stundenkilometer hält sich fast niemand“, berichtet der Anwohner. Trotz der neuen Schilder sind auch jetzt noch regelmäßig ungewöhnlich viele Autos im Wohngebiet unterwegs.

Was besonders gefährlich ist: „Die Spielstraße wird von vielen Schulkindern genutzt“, sagt der Anwohner. Vor allem morgens und nachmittags sei es deshalb schon zu gefährlichen Situationen gekommen. „Im Berufsverkehr sind etliche Autos bei uns entlang gerast“, sagt der Anwohner. Hilfe erhofft er sich von den neuen Verbotsschildern. „Sicherlich werden sich nicht alle Autofahrer an das Durchfahrtsverbot halten, aber jedes Auto, das wegen der Schilder nicht mit überhöhter Geschwindigkeit durch unser Wohngebiet fährt, ist ein Gewinn“, sagt Lenz.

Von der B 217 aus können Autofahrer zurzeit nicht nach rechts in Richtung Ortskern abbiegen. Quelle: Ingo Rodriguez

Kurze Umleitungsstrecke ist missverständlich ausgeschildert

Für Entspannung soll nach Angaben der Stadtverwaltung auch eine weitere „verkehrsbehördliche Änderung“ sorgen. In Kürze soll für Autofahrer, die auf der B 217 aus Hannover kommen, deutlicher zu erkennen sein, dass es zurzeit ebenfalls möglich ist, erst hinter der Zufahrt zum Wohngebiet, aber vor der gesperrten Kreuzung, nach rechts abzubiegen – um dann auf der Straße Stadträr in den Ortskern zu gelangen. Diese gewöhnlich mit Blumenkübeln versperrte Zufahrt an der B 217 hatte die Stadt extra wegen der Bauarbeiten am Ihmer Tor geöffnet, um eine Umleitungsstrecke für Linienbusse einzurichten.

Wegen eines missverständlichen Umleitungsschildes (rechts) glauben kurz nach dem Beginn der Sperrung offenbar viele Autofahrer, dass die Straße Stadträr nur von Linienbussen genutzt werden darf. Quelle: Ingo Rodriguez

„Am Stadträr gibt es eine Ersatzhaltestelle, weil am Ihmer Tor für große Busse aus Hannover die Rechtskurve entlang der Bauarbeiten zu eng ist “, sagt Stadtmitarbeiter Torsten Rode. Die ausgeschilderte Umleitung vor dem Stadträr sei jedoch missverständlich. Rode räumt ein: Offenbar könnten viele Autofahrer irrtümlich glauben, dass nur Linienbusse die Strecke nutzen dürften. Eine Änderung der Beschilderung soll diese Umleitung in den Ortskern in Kürze deutlicher ausweisen.

Von Ingo Rodriguez