Ende einer Ära: Am Heiligabend öffnen Thomas und Katrin Camprad zum letzten Mal ihre Bäckerei in Ronnenberg. „Nach fast 24 Jahren immer mit einer Sieben-Tage-Woche ist für uns die Zeit gekommen aufzuhören“, sagt Katrin Camprad. Sie und ihr Mann seien jetzt in einem guten Alter, noch einmal etwas Neues zu beginnen. „Ich freue mich darauf, endlich mal länger Urlaub machen zu können, ohne zu überlegen, wer den Laden betreut“, betont die 50-Jährige. Auszuschlafen und ganz spontan mit ihrem 54-jährigen Ehemann mal für ein Wochenende irgendwohin hinzufahren, sei für beide eine gute Perspektive, meint die gelernte chemisch-technische Assistentin.

„Mein Mann hatte zum Schluss auch nicht mehr richtig Freude daran, mitten in der Nacht gegen halb zwei aufzustehen und bis 14 Uhr in der Backstube tätig zu sein“, gibt Katrin Camprad zu. Auch die Abende konnten beide nicht geruhsam verbringen. „Er musste ja schließlich schon alles vorbereiten für den nächsten Tag.“ Sie selbst habe ihren Beruf nach der Heirat aufgeben und seitdem immer im Laden mitgearbeitet, sagt die Bäckersfrau.

Zu viel Geld für Investitionen

Weiterzumachen wie bisher wäre nicht gegangen. „Wir hätten viel Geld in die Modernisierung investieren müssen. Außerdem werden die bürokratischen Hürden immer höher – und im neuen Jahr kommt die Kassenbonpflicht hinzu“, begründet Katrin Camprad die Geschäftsaufgabe. Die sechs Angestellten seien im April über die Geschäftsaufgabe informiert worden. Alle einschließlich des Auszubildenden hätten andere Stellen in der Bäckerbranche gefunden. „Darüber freue ich mich besonders.“

Gedanken über die Zeit danach habe sie sich noch nicht gemacht. „Im Moment überwiegt der Stress. Ich bin noch gar nicht richtig dazu gekommen“, meint Camprad. Für die berufliche Zukunft habe sie jedoch schon mehrere Optionen. „Es wird wohl auf einen Job im Büro hinauslaufen. Dann habe ich geregelte Arbeitszeiten“, sagt die Mutter zweier erwachsener Söhne, die beide nicht in der Bäckerbranche tätig sind.

Bäckerei 1996 übernommen

Thomas und Katrin Camprad haben die Ronnenberger Traditionsbäckerei in dritter Generation 1996 von Paul Fritz Camprad und seiner Ehefrau Ingrid übernommen. „Davor hat der Großvater meines Mannes, Opa Paul, alle drei Filialen geführt“, sagt Camprad.

Traurig sind vor allem die Kunden. „Die Bäckerei wird mir fehlen. Ich bin hier aufgewachsen, und Camprads gehörten einfach dazu“, meint etwa Harald Jordan. Verständnis für die Entscheidung habe er jedoch allemal. Auch Patrick Nahmendorff ist traurig. „Vor allem meine Kinder haben sich immer gefreut, einen Blick in die Backstube werfen zu dürfen", sagt er.

Einen Leerstand wird es nicht geben: Die Räume einschließlich der Backstube sind ab 1. Januar 2020 bereits verpachtet – an Janine Desens-Matuschack von dem hannoverschen Unternehmen Törtchen, Events & Catering.

