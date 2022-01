Empelde

Die Steinecke Brotmeisterei ist ein echter Großbetrieb. Vor wenigen Monaten wurde die Anzahl der Filialen des Unternehmens aus Mariental bei Helmstedt auf 570 beziffert. Auf seiner Internetseite sucht Steinecke auch weiterhin passende Objekte, um sein Ladennetz zu vergrößern. Allerdings müssen sich diese auch rentieren – deshalb hat das Unternehmen jetzt zwei Filialen in Empelde von seiner Liste gestrichen. Die Läden bleiben ersatzlos dauerhaft geschlossen.

In fünf Bundesländern betreibt das Traditionsunternehmen seine Backshops und macht damit einen Umsatz von etwa 200 Millionen Euro pro Jahr. Gebacken wird in Mariental, Berlin und Bernburg. Allerdings habe sich der Markt extrem verändert, wie Geschäftsführerin Katrin Steinecke jüngst in einem Interview beklagte. Sei es früher der richtige Weg gewesen, wie in Empelde mit Supermärkten zusammen zu arbeiten, hätten diese inzwischen zunehmend begonnen, selbst zu backen. So sei eine Konkurrenzsituation in den Märkten entstanden. 30 bis 40 Prozent des Umsatzes habe diese Entwicklung die Filialen je nach Standort gekosten, rechnete Steinecke vor.

Mitarbeiter werden in anderen Filialen weiterbeschäftigt

Im Aldi-Markt, Ronnenberger Straße und der Rewe-Filiale, Berliner Straße, zog das Unternehmen deshalb jetzt die Reißleine. „Es ist richtig, dass wir unsere beiden Filialen in Ronnenberg geschlossen haben“, bestätigte eine Sprecherin. „Wir konnten die notwendigen Umsätze, die für ein wirtschaftliches Betreiben notwendig waren, nicht erzielen und haben diesbezüglich auch kein Potenzial gesehen.“ Insgesamt reduzierte Steinecke die Anzahl seiner Filialen seit 2009 um fast 300 Geschäfte.

Positiv: Alle Mitarbeiterinnen aus den Empelder Filialen würden in anderen Niederlassungen des Unternehmens weiterbeschäftigt, sagt die Sprecherin. Schließlich betreibt Steinecke noch mehrere Geschäfte in der Region Hannover. Mit einer grundsätzlichen strategischen Entscheidung zu Ungunsten der Region hätten die Schließungen in Empelde nichts zu tun, aber „grundsätzlich müssen Filialen langfristig wirtschaftlich betrieben werden können“, sagt sie. Wenn diese Perspektive nicht gegeben sei, müsse man diese unabhängig von der Region schließen.

Ob in die frei gewordenen Ladenbereiche wieder Backunternehmen einziehen werden, ist bislang nicht bekannt. Im Rewe-Markt werden inzwischen auf der Fläche Getränkekisten zum Verkauf angeboten. Ohnehin müssen die Ronnenberger nicht auf frische Backwaren verzichten. Im Stadtgebiet sind auch weiterhin zahlreiche Filialen – auch von regionalen und lokalen Fachbetrieben – geöffnet.

Von Uwe Kranz