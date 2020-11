Ihme-Roloven

Geschlossen ist es bereits seit Ende April, nun verschwindet ein echtes Traditionshaus aus Ihme-Roloven komplett: das Restaurant und Hotel Zur Linde. Vor rund zwei Wochen begannen die Abrissarbeiten. Nicht nur in der Ortschaft selbst herrscht Trauer über den Abriss des Gebäudes, auch bei der Stadtverwaltung. „Das tut im Herzen weh. Wir hatten noch darauf gehofft, dass es doch stehen bleiben kann“, sagt Timo Fleckenstein vom Team Stadtplanung der Stadt Ronnenberg.

Nach dem Abriss sollen Zwerchgiebel und Gauben des Neubaus künftig an das Hotel Zur Linde erinnern. Quelle: Stephan Hartung

Der Eigentümer habe jedoch andere Pläne gehabt, „und unter Denkmalschutz stand das Haus nicht, wir hatten also keine Schutzmechanismen, die greifen konnten“, sagt Fleckenstein und berichtet, „dass wir gefordert hatten, der Eigentümer passe die Architektur der Umgebung an.“ Auf dem Gelände des ehemaligen Restaurants und Hotels entsteht eine Wohnbebauung mit drei miteinander verbundenen Häusern.

Die Bitte der Verwaltung wurde erhört, wie der Stadtplaner aus Gesprächen und Plänen weiß. „Das mittlere Haus erhält einen Zwerchgiebel, links und rechts werden sich Gauben befinden. Dadurch bleibt die Erinnerung an die Linde vorhanden“, sagt Fleckenstein. Dennoch gehe mit dem Abriss des Traditionshauses ein Stück Ortsgeschichte von Ihme-Roloven verloren. Über den Eigentümer und Investor möchte Fleckenstein keine Angaben machen. Nach Informationen dieser Zeitung wird die Bodo Wellern Hausverwaltung aus Hannover die Verwaltung übernehmen.

Investor kommt aus Hannover

Bis zum ersten Spatenstich dürfte es noch ein wenig dauern. Dafür sind die Abrissarbeiten in vollem Gange. „Wir liegen gut im Zeitplan und sind schon sehr weit“, sagt Peter Gryschka, der mit seiner gleichnamigen Firma für den Abriss zuständig ist. Zu Beginn stand eine Entkernung des Hauses auf dem Programm, es folgten der Abriss von Saal und Anbau. „Das ging relativ schnell, weil der Wintergarten erst rund 30 Jahre alt und daher mit einem leicht abzureißenden Material versehen war“, berichtet Gryschka.

Wintergarten, Saal und Anbau des Restaurants Zur Linde sind bereits verschwunden. Quelle: Stephan Hartung

Wer also in diesen Tagen an der Hannoverschen Straße entlang fährt, wird sehen, dass der in südlicher Richtung angelegte Saal sowie der Wintergarten schon nicht mehr vorhanden sind – und damit die Räumlichkeiten, in denen oft Veranstaltungen ausgetragen wurden. Für den weiteren Abriss erwartet Gryschka jedoch etwas mehr Widerstand. „Das Haus ist sehr alt, das ist alles Fachwerk und besteht aus viel Holz und Lehm“, sagt er. In dem Gebäude sei über die vielen Jahre und Jahrzehnte oft notdürftig „geflickt“ worden, beispielsweise mit massivem Gips.

Wohnungsbau kann vermutlich im Frühjahr starten

„Ende des Monats dürften wir fertig sein. Dann ist alles ebenerdig“, sagt Gryschka. Im Anschluss stünden noch Verfüllungen des Kellerbereichs sowie Erdarbeiten an. „Ich denke, dass der Wohnungsbau im Frühjahr starten kann.“ Die Stadt Ronnenberg hat bereits eine Baugenehmigung erteilt.

Im April hatte Restaurant- und Hotelbetreiber Nikolaos Christou die Gaststätte coronabedingt schließen müssen. Die laufenden Kosten gegenüber den fehlenden Umsätzen waren nicht mehr zu stemmen. Dabei hatte der Gastronom das Traditionshaus mit seiner mehr als 100 Jahre alten Geschichte erst vier Jahre zuvor übernommen und war mit seinem modernen Konzept zunächst erfolgreich gewesen.

Von Stephan Hartung