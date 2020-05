Kein Platz mehr für die Zauneidechsen am Ronnenberger Bahndamm: Am Montag beginnt der Bau von Lärmschutzwänden, was den Lebensraum der Reptilien beeinträchtigt. Als Ausgleich hat die Deutsche Bahn eine Fläche als Rückzugsgebiet für die Tiere eingerichtet.