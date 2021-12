Vörie

Ohne eine Regung hat die Deutsche Bahn eine Frist verstreichen lassen, dass ihr seitens der Ronnenberger Stadtverwaltung gestellt worden war. Bürgermeister Marlo Kratzke hatte das Unternehmen schriftlich aufgefordert, den Bahnübergang (BÜ) im Stadtteil Vörie bis zum 30. November passierbar zu gestalten. „Die Bahn hat den Ablauf des Ultimatums komplett ignoriert“, stellte der Bürgermeister jetzt ernüchtert fest.

Die Sperrung sei rechtswidrig und müsse deshalb aufgehoben werden, hatte Kratzke in einem Schreiben festgestellt, dass er unter anderem an die DB Netz und zwei Bahnvorstände adressiert hatte. Die Ronnenberger Verwaltung beruft sich dabei auf das Eisenbahngesetzt, wonach die Schließung über die von der Bahn geplanten Dauer bis zur endgültigen Sanierung des Übergangs nicht zulässig sei. Kratzke hatte das Vorgehen der Bahn in dieser Sache als „nicht akzeptabel“ bezeichnet und wurde in seiner Auffassung nun erneut bestätigt.

Was geschieht während des Genehmigungsverfahrens?

Zu Jahresbeginn hatte die Deutsche Bahn den Übergang im Verlauf der Evestorfer Straße zwischen Vörie und Holtensen für zunächst wenige Wochen gesperrt. Der Übergang sollte saniert und die Signalanlage modernisiert werden. Nach Angaben des Unternehmens stellte sich allerdings heraus, dass die Arbeiten deutlich umfangreicher ausfallen müssten und „dass der BÜ bis zum Neubau der Sicherungsanlage nicht betrieben werden darf“. Dort beruft man sich auf ein langwieriges Genehmigungsverfahren, während dessen der Betrieb der Anlage ruhen müsse. Das sieht man im Ronnenberger Rathaus anders. Demnach sei die Bahn verpflichtet, den Übergang schnellstmöglich wieder passierbar zu machen. Das gelte auch während der Dauer des Genehmigungsverfahrens.

Um allen von der Bahn geforderten Voraussetzungen zu entsprechen, hatte der Rat der Stadt die Evestorfer Straße im Abschnitt des BÜ gewidmet, damit die Genehmigungen eingeholt werden könnten. Auf die Aufforderungen seitens der Stadt, den Weg für Landwirte, Naherholungssuchende und Radfahrer auf dem Deisterradweg der Region Hannover wieder frei zu machen reagierte die Deutsche Bahn bislang nicht.

Laut Bahn hat die Planung begonnen

Immerhin: Auf Nachfrage bei dem früheren Staatsunternehmen erklärt jetzt eine Sprecherin, dass die Planungen für einen Neubau des BÜ eigeleitet worden seien. Für die Bahn ist es aber offenbar unumstößlich, dass bis zur Fertigstellung die Gleiskreuzung gesperrt bleiben müsse. „Zudem muss mit der Stadt als Kreuzungspartner über Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme eine Kreuzungsvereinbarung geschlossen werden“, erklärte die Sprecherin weitere Schritte. Weiterhin seien straßenseitige Anpassungen und Grundstückserwerb erforderlich.

Die Bahnsprecherin nannte die abgelaufene Frist deshalb „realistisch nicht darstellbar“. Im Ronnenberger Rathaus ist man dagegen der Überzeugung, dass die Bahn in der Zwischenzeit eine provisorische Öffnung möglich machen müsse, wofür das Ultimatum den nötigen Spielraum geboten hätte.

Kratzke, der angekündigt hatte, auf die Bahn „maximalen Druck“ ausüben zu wollen, sieht sich jetzt gezwungen, weitere Maßnahmen einzuleiten. Für den Fall, dass die Bahn das Ultimatum verstreichen lassen würde, hatte der Bürgermeister bereits im Vorfeld die Hinzuziehung eines Rechtsbeistandes als „obligatorisch“ erklärt.

Von Uwe Kranz