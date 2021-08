Vörie

Das ist wirklich gefährlich: Trotz Absperrung überqueren offenbar weiterhin viele Radfahrerinnen und Fußgänger die Bahngleise im Bereich des Übergangs Evestorfer Straße in Vörie. Trampelpfade entlang der aufgestellten Zäune weisen eindeutig darauf hin. Die Verantwortung dafür, dass diese Menschen aufgrund der langfristigen Absperrung in Gefahr begeben, weist die Deutsche Bahn durch eine Sprecherin allerdings zurück. Die Absperrungen an dieser Stelle seien eindeutig, erklärt sie.

„Der Verkehrssicherungspflicht zur Sperrung des Bahnübergangs kommen wir selbstverständlich nach“, sagt die DB-Sprecherin. Der Bahnübergang sei durch eine entsprechende Beschilderung sowie eine Zaunabsperrung, die sogar noch erhöht und fest verankert worden sei, für alle Verkehrsteilnehmer sichtbar gesperrt. „Zudem wurde der Bodenbelag extra entfernt und die Warnleuchten ausgeschaltet, um auch hier noch sichtbarer zu machen, dass der Bahnübergang außer Betrieb und das Überqueren der Gleise verboten ist“, sagt die Sprecherin.

Bahn kündigt vermehrte Kontrollen am Übergang an

Für die Zukunft kündigt die Bahn vermehrte Kontrollen durch Mitarbeiter der DB Sicherheit und der Bundespolizei an, besonders an den Wochenenden. Außerdem sollen Bürger aus den benachbarten Ortschaften mithilfe von Anwohnerschreiben auf die Sperrung aufmerksam gemacht werden. „Wir weisen nochmals darauf hin, dass sich Passanten bei einer illegalen Querung in erhöhte Lebensgefahr begeben“, sagt die Sprecherin. Sich vorsätzlich über Verbote an einer Gefahrenstelle hinwegzusetzen, hält das Unternehmen für sehr bedenklich.

Wer wie dieser Radfahrer die Absperrungen am Bahnübergang umgeht, begibt sich in große Gefahr. Quelle: Uwe Kranz

Derweil sei der Umbau des „nicht mehr dem Regelwerk entsprechenden“ Übergangs eine Frage der Abstimmung mit dem Straßenlastträger, der Stadt Ronnenberg. Mit dem Rathaus in Empelde sei man deshalb in Gesprächen, wie der Übergang in Zukunft aussehen solle. Und auch wenn von dort Signale zu hören sind, dass der Umbau lieber heute als morgen beginnen solle, werde sich an der zeitlichen Perspektive nichts ändern, prophezeite die DB-Sprecherin. Das Genehmigungsverfahren sei genormt, drei bis fünf Jahre müsse man deshalb bis zu einer Wiedereröffnung des Übergangs einplanen.

Auch bei der Region Hannover dürfte diese Nachricht indes mit Unbehagen aufgenommen werden, führt doch einer der 15 Routen der Fahrradregion mit dem Titel „Stadt, Land, Deister“ direkt vom Maschsee über den Bahnübergang in Vörie zu dem Höhenzug im Südwesten. Eine fünfjährige Sperrung dürfte diesen Beitrag zur Naherholung deutlich einschränken. Auch das Wegenetz für landwirtschaftliche Fahrzeuge in diesem Bereich ist auf den Übergang ausgerichtet.

Von Uwe Kranz