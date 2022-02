Vörie/Holtensen

Fast genau ein Jahr nach der für viele überraschenden Schließung des Bahnüberganges in Vörie ist das zähe Ringen um die Zukunft der Anlage nun offenbar beendet. Der seit Februar 2021 für eine notwendige Modernisierung gesperrte Bahnübergang soll in diesem Jahr wieder geöffnet – und nach der Sanierung dann auch langfristig erhalten werden. Das hat jetzt Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke bekannt gegeben.

Bestätigung von Eisenbahnbundesamt

Er habe eine entsprechende Bestätigung des Eisenbahnbundesamtes erhalten, teilt der Bürgermeister mit. Demnach soll auf der Evestorfer Straße in der Vörier Feldmark spätestens bis zum nächsten Herbst auf der Gleisstrecke ein „Behelfsübergang“ errichtet werden. Bis zur erforderlichen Sanierung der Gleisquerung sollen so zumindest erst einmal Radfahrer, Spaziergänger, Jogger und Naherholungssuchende wieder den beliebten Verbindungsweg zwischen den Orten Vörie und Holtensen nutzen können.

Landwirtschaftliche Fahrzeuge können den Übergang laut Kratzke aber erst nach der abgeschlossenen Sanierung und Neuerrichtung des Überganges an gleicher Stelle wieder nutzen – nach Einschätzung des Bürgermeisters etwa ab 2024 oder 2025. Die entsprechenden Aufträge würden jetzt auch zeitnah von der Deutschen Bahn vergeben, berichtet der Bürgermeister. „Wir haben endgültig einen Erfolg erzielt und es geschafft, die Öffnung des Bahnüberganges durchzusetzen“, sagt Kratzke.

Pläne für mehrjährige Sperrung lösen Protestwelle aus

Die Bahn hatte vor einem Jahr kurz nach der Schließung des Überganges angekündigt, die Sperrung für den nötigen Umbau drei bis fünf Jahre aufrecht erhalten zu wollen. Das löste Protest in der Bevölkerung sowie in den Rathäusern in Ronnenberg und Wennigsen aus. Mit rund 1600 gesammelten Unterschriften wurde der Forderung nach einer sofortigen Öffnung Nachdruck verliehen.

„Wir haben viel Druck aufgebaut“: Mit rund 1600 gesammelten Unterschriften wurde der Forderung nach einer sofortigen Öffnung Nachdruck verliehen. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Der Bürgermeister verweist auch noch einmal auf das Ultimatum, das er der Bahn im November gestellt hatte. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt hatte er dem Unternehmen eine Frist gesetzt und schriftlich gefordert, den Bahnübergang bis zum 30. November passierbar zu gestalten. Die Sperrung sei rechtswidrig und müsse deshalb aufgehoben werden, hatte Kratzke in dem Schreiben an die DB Netz und zwei Bahnvorstände argumentiert. Die Ronnenberger Verwaltung berief sich dabei auf das Eisenbahngesetz, wonach die Schließung bis zur endgültigen Sanierung des Übergangs nicht zulässig sei.

Möglicherweise schon ab April noch provisorischere Lösung

Die Bahn lies die Frist jedoch unbeachtet verstreichen, „meldete sich aber zwei Tage später immerhin“, wie Kratzke jetzt noch einmal erzählt. Trotzdem beauftragte die Stadt einen Rechtsbeistand mit der Vertretung ihrer Interessen. Das Eisenbahnbundesamt habe anschließend und aufgrund der städtischen Initiative die DB Netz angewiesen, den Übergang bis zum 1. April 2022 wieder zu öffnen, berichtet Kratzke. Deshalb werde offenbar auch seitens der Bahn schon für die Zeit ab April eine noch provisorischere Lösung für die umgehende Öffnung geprüft. „Wie zum Beispiel ein Streckenposten, aber darüber liegen mir keine näheren und gesicherten Informationen vor“, betont der Bürgermeister.

Er führt den Erfolg der Stadt auf die enge Zusammenarbeit mit dem Eisenbahnbundesamt zurück. „Wir haben viel Druck aufgebaut“, sagt Kratzke. Er hält jetzt auch die langfristige Zukunft des Bahnüberganges für gesichert. „Wenn die Bahn viel Geld in die Sanierung investiert, wird der Übergang auch noch lange erhalten werden“, meint der Bürgermeister.

Von Ingo Rodriguez