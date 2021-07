Vörie

Anfang des Jahres hat die Deutsche Bahn den Übergang an der Evestorfer Straße in Vörie zunächst für eine Sanierung für einige Wochen gesperrt. Daraus können jetzt bis zu fünf Jahre werden, wie eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage erklärt hat. Der Grund: Die marode Technik erfordert einen kompletten Neubau der Signalanlage. Die meiste Zeit würden die Genehmigungsverfahren beanspruchen, so die Bahnsprecherin.

Stadt will sich auch in Zukunft für den Erhalt einsetzen

Seit Anfang Februar ist der Bahnübergang im Ronnenberger Ortsteil Vörie gesperrt. Der Grund: Die Bahn kündigte an, dass die Sicherheitseinrichtungen des Übergangs verbessert werden sollten. Unter anderem gibt es an der Evestorfer Straße nur drei statt vier Warnleuchten. Nach sechs Wochen sollte die Sperrung wieder aufgehoben werden – doch nichts geschah. Offenbar gestalten sich die Umbauten immer umfassender, sodass jetzt auch ein langwieriges Genehmigungsverfahren notwendig wird.

In der Vergangenheit war die Bahn bestrebt, den Übergang komplett zu schließen. Nach Verhandlungen mit der Stadtverwaltung erklärte sich das Unternehmen bereit, die Gleisüberquerung offen zu halten. Aus Sicht der Stadt Ronnenberg ist das sehr wichtig, zumal das Wegesystem im südwestlichen Teil des Stadtgebietes auf diesen Übergang ausgerichtet sei.

Während einer Videokonferenz mit der Bahn vor einigen Tagen hatte Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) dies gegenüber der Bahn auch noch einmal bekräftigt. „Wir haben betont, dass wir uns immer für den Erhalt des Bahnübergangs einsetzen werden“, betonte Harms.

Bahn warnt vor Gefahren

Vor allem Landwirte sind auf die Kreuzungsmöglichkeit angewiesen, um nicht lange Umwege in Kauf nehmen zu müssen. Aber auch zur Naherholung wird der Übergang von vielen Ronnenbergern zu Fuß oder mit dem Fahrrad genutzt. Ein großes Problem während der Sperrung: Aufgrund der Spuren ist zu erkennen, dass sie häufig die Absperrungen umgehen und den Übergang weiterhin nutzen. Letztlich sei das Warnlicht trotz Absperrung weiterhin in Betrieb, entschuldigte ein Passant dieses illegale Vorgehen.

Die Bahn warnt indes vor der großen Gefahr, die die Bürger dabei eingehen. „Das Überqueren der Bahngleise durch Umlaufen der Absperrung ist lebensgefährlich und auch strikt verboten“, hatte eine Bahnsprecherin bereits im März erklärt.

Derweil sei das Unternehmen „bestrebt, die Anlage zu erneuern“, wie es jetzt von der Bahn zu hören ist. Im Gespräch mit der Stadt Ronnenberg sollen alle Details abgestimmt und eine für Verkehrsteilnehmer und Nutzer vertretbare Lösung gefunden werden. Danach „würden wir ein entsprechendes Genehmigungsverfahren einleiten“, erklärt die Sprecherin. Bei einem Neubau sei für das entsprechende Genehmigungsverfahren von einer Dauer von drei bis fünf Jahren auszugehen.

Eine Öffnung des Übergangs in der Zwischenzeit sei derzeit nicht angedacht, erklärt die Sprecherin. Der Grund: Der Bahnübergang entspricht in seiner aktuellen Form nicht den aktuellen Sicherheitsrichtlinien.

Von Uwe Kranz