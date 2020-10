Weetzen

In den Orten Ronnenberg und Weetzen können die Anwohner künftig auch unmittelbar entlang der Bahnschienen viel ruhiger schlafen. Die Deutsche Bahn ( DB) hat in beiden Orten den Bau von neuen Lärmschutzwänden abgeschlossen. Gemeinsam mit Vertretern der Stadt Ronnenberg, des Ortsrates Weetzen und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch setzte der Leiter der Lärmsanierung Nord, Gerhard Warnke, von der DB Netz AG am Freitagvormittag am Bahnhof in Weetzen symbolisch das letzte noch fehlende Schallschutzelement ein.

Schallschutz auf einer Strecke von rund 2,6 Kilometern

In seiner Ansprache hatte Warnke zuvor noch einmal auf den reibungslosen Projektverlauf zurückgeblickt. Bereits im März 2019 war die Lärmsanierung im Ronnenberger Stadtteil Empelde abgeschlossen worden. Nun habe die Bahn mit Fördergeldern des Bundes für rund 4,6 Millionen Euro auch in Weetzen und Ronnenberg auf einer Schienenstrecke von insgesamt rund 2,6 Kilometern vier jeweils drei Meter hohe Lärmschutzwände errichtet.

Mitarbeiter der Bahn befestigen am Bahnhof in Weetzen gemeinsam symbolisch das letzte Wandelement. Quelle: Ingo Rodriguez

Für weitere rund 100.000 Euro aus dem Bundesbudget sind laut Warnke zudem an rund 260 Wohngebäuden mit insgesamt etwa 450 Haushalten schalldämmende Fenster und Lüfter eingebaut worden. Er lobte das rekordverdächtige Tempo der nur rund siebenwöchigen Bauarbeiten von Mai bis Juli. Auch für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, mit dem Eisenbahnbundesamt, dem Ingenieurbüro und der Baufirma fand Warnke lobende Worte.

„Lärm kann krank machen“

Den Anwohnern entlang der Baustrecke sprach Warnke seinen Dank für ihr Verständnis aus. Obwohl die Bauarbeiten weitgehend nachts vom zeitweise gesperrten Gleisbereich aus erledigt worden seien, habe es wegen der Arbeiten und Warnsignale auch Lärmbeeinträchtigung gegeben.

Mit den Fördergeldern des Bundes konnten bei den direkten Anwohnern sowie in Gebäuden nahe der Gleise nun aber ebenfalls schalldämmende Elemente eingebaut werden. Die Besitzer müssen laut DB nur etwa ein Viertel der Kosten finanzieren – wegen einer Wertsteigerung der Immobilien.

Laut DB-Projektleiter Warnke investiert der Bund im Rahmen des Programms zur freiwilligen Lärmsanierung jährlich rund 150 Millionen Euro, um mit Lärmschutzwänden an bestehenden Bahnstrecken und besonders belasteten Standorten die Geräuschkulisse für die Anwohner zu reduzieren. Der Hintergrund: „Lärm kann sogar krank machen. Das weiß man inzwischen, deshalb müssen mir Vorkehrungen dagegen treffen“, sagte Warnke. Zu den Maßnahmen gehöre unter anderem aber auch, die Züge der Bahn für ein leiseres Fahren umzurüsten.

Unmittelbar entlang des denkmalgeschützten Bahnhofgebäudes in Weetzen wurden auf Wunsch des Ortsrats sogar schalldämmende Sichtfenster eingebaut. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms lobte in ihrer Ansprache das Projekt: Der Lärm sei nun entlang der Strecke für Anwohner deutlich reduziert. Sie verwies ebenfalls auf die konstruktive Zusammenarbeit und die gute Informationspolitik der Deutschen Bahn im Vorfeld der Bauphase. Weetzens Ortsbürgermeister Thomas Bensch hob hervor: „Auf Wunsch des Ortsrates wurden am denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude in Weetzen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität sogar schalldämmende Sichtelemente mit eingebaut.“

