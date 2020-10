Linderte

Der Bau einer Kita in Linderte rückt immer näher: Der von der Stadt Ronnenberg dringend benötigte Neubau für 25 Kindergarten- sowie 15 Krippenplätze soll voraussichtlich 2021 errichtet werden. Das haben Mitarbeiter der Stadtverwaltung während einer Informationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Linderte bekanntgegeben. Vorbereitende Bauarbeiten sollen demnach bereits Anfang des Jahres beginnen: Um das künftige Baugrundstück für den geplanten Neubau zu räumen, muss unter anderem ein Spielplatz um etwa 100 Meter verlegt werden.

Kritik wegen Verkehrszunahme und Lärmbelästigung

„Das ist erst einmal nur die Grundlagenplanung“, sagte Thorsten Arndt, Teamleiter Tiefbau bei der Stadt Ronnenberg, während der rund einstündigen Präsentation. Um die Pläne in Linderte vorzustellen, war Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms mit insgesamt sechs Verwaltungsmitarbeitern nach Linderte gekommen. Bei zwei vorangegangenen Informationsveranstaltungen hatte sich im vergangenen Jahr gezeigt, dass die Anwohner des Neubaugebiets Im Schwarzfeld wegen der Nähe zum geplanten Baugrundstück besorgt sind. Sie lehnen die mit einem Kita-Betrieb verbundene Verkehrszunahme und mögliche Lärmbelästigungen ab. Deshalb wollten sich trotz strenger Corona-Auflagen zahlreiche Anwohner vor allem über das geplante Verkehrskonzept informieren.

Die Besucher verfolgen die Ausführungen über die Pläne für den Kita-Neubau. Quelle: Ingo Rodriguez

Laut Fachbereichsleiter Frank Schulz will die Stadt rund zwei Millionen Euro investieren, um für Kinder aus Linderte und Vörie eine zusätzliche Betreuungseinrichtung zu errichten und den bisherigen Spielplatz auf einer nahe gelegenen Feldfläche neu aufzubauen. Auf der bisherigen Spielfläche im Kreuzungsbereich der Straßen Am Schwarzfeld und Am Denkmal soll demnach ein Kita-Modulbau entstehen – mit einer bebauten Fläche von rund 400 Quadratmetern, auf einem eingezäunten Grundstück mit Freifläche. Das Projekt soll für einen Generalunternehmer ausgeschrieben werden.

Einbahnstraßenregelung und Tempo-30-Limit geplant

Diskussionsbedarf gab es nur bei dem geplanten Verkehrskonzept für Autofahrer: Mitarbeiter und Eltern sollen laut Stadtverwaltung mit einer Einbahnstraßenregelung über die Straße Am Denkmal zum Gelände geleitet werden – und auch nur von dort in eine Fahrtrichtung über die Straße Am Schwarzfeld wieder abfahren.

Geplant sind für Autofahrer zudem ein Tempo-30-Limit, eine etwa 3,50 Meter breite Fahrbahn mit dünner Asphaltbeschichtung auf einer wassergebundenen Deckschicht sowie jeweils sechs Längsparkplätze für Besucher entlang der beiden Kita-Flanken. Die Anwohner baten die Verwaltung aber eindringlich, über eine verkehrsberuhigte Zone mit Schritttempo nachzudenken. „Aus Sicherheitsgründen, um mit Kindern ungefährdet den neuen Spielplatzstandort zu erreichen“, sagte ein Vater.

Cord Hennies, Teamleiter Gebäudewirtschaft, erläutert die Pläne für den Kita-Neubau. Quelle: Ingo Rodriguez

Die von Anwohnern vorgeschlagenen Bodenschwellen lehnte ein anwesender Landwirt angesichts seiner schweren Maschinen wegen zu großer Lärmgefahr ab. Weil landwirtschaftliche Fahrzeuge auch künftig in der angrenzenden Feldmark unterwegs sein müssen, soll die Einbahnstraßenregelung laut Stadt für diese Fahrzeuge nicht gelten. Die Einrichtung einer Spielstraße sei angesichts des landwirtschaftlichen Verkehrs ohnehin schwierig, sagte Teamleiter Arndt. Trotzdem müsse geprüft werden, ob die von einem weiteren Landwirt angemahnte Fahrbahnbreite erweitert werden könne.

Gutachten: Keine Lärmbelästigung im Wohngebiet

Die Stadtverwaltung stellte außerdem klar: Maximal sei pro Tag mit bis zu 200 zusätzlichen Autos von Kita-Eltern und Mitarbeitern zu rechnen – aber nur in den Bring- und Abholzeiten gegen 7.30 und 16 Uhr. Laut einem Gutachten sei im angrenzenden Neubaugebiet keinerlei Lärmbelästigung über den Grenzwerten zu erwarten. Zudem werden für die Anwohner keine Straßenausbaubeiträge fällig. Der Spielplatz und die Bolzwiese werden nach dem Abbau zeitnah auf einer Fläche neben dem gegenüberliegenden Kleinspielfeld mit zwei Toren wieder aufgebaut. Die neue Kita soll im Frühjahr 2022 in eröffnet werden.

Von Ingo Rodriguez