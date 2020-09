Ihme-Roloven

Nach langem Ringen hat der Ortsrat in Ihme-Roloven am Dienstagabend eine Entscheidung getroffen, wo im Ort nach Meinung des Gremiums ein Baugebiet entstehen soll. Im Anschluss an eine zum Teil hitzige Diskussion kam es während der öffentlichen Sitzung zu einer Kampfabstimmung. Dabei setzte sich die CDU-Mehrheit mit 3:2 Stimmen durch. Wenn es nach diesem Votum geht, sollen die Bagger bald auf der Fläche an der Hiddestorfer Straße anrollen.

Für die bauwilligen Bürger in Ihme-Roloven kann diese Entscheidung allerdings zum Boomerang werden: Die eigentliche Entscheidungsmacht darüber, wo in Ronnenberg Baugebiete entstehen, hat nämlich der Rat der Stadt. Und die dortige Mehrheit von SPD und Grünen hat bereits signalisiert, dass sie einem Baugebiet in der nun vorgesehenen Größe von etwa 55 Wohneinheiten in Ihme-Roloven nicht zustimmen werde.

Anderen Parteien ist das Baugebiet zu groß

Rüdiger Wilke ( SPD) stellte nach der Sitzung in Ihme-Roloven fest, dass die Entwicklung des Ortes mit dieser Entscheidung und 24 Wohneinheiten, die inzwischen von Privatleuten in der Innenentwicklung geplant würden, zuviel sei. Das große Baugebiet an der Hiddestorfer Straße würde seine Partei deshalb ablehnen. Für die Grünen hatte Uwe Buntrock die Sitzung verfolgt. Seine Ratsfraktion wolle vor allem den Autoverkehr reduzieren, erklärte er. Ein Baugebiet in dieser Größe brächte aber eine erhebliche Zunahme für Ihme-Roloven mit sich. Außerdem kritisieren beide Ratsfraktionen, dass die Infrastruktur mit Kita- und Schulplätzen in diesem Bereich der Stadt derzeit kein Baugebiet von dieser Größe verkraften könne.

Diese Haltung ist nicht neu. Und doch klammerte sich die CDU-Fraktion im Ortsrat fest daran, die groben Vorplanungen, die von der Firma Plan zwei mit öffentlicher Beteiligung für die Fläche an der Hiddestorfer Straße gemacht worden waren, umzusetzen. Möglich erscheint nun, dass in dem Doppeldorf in absehbarer Zeit kein Baugebiet entsteht.

Zwei Anträge der SPD-Fraktion, die getrennt von einander zwei Möglichkeiten aufgezeigt haben, Bauland in moderaterem Umfang zur Verfügung zu stellen, lehnte der Ortsrat hingegen im gleichen Verhältnis ab. Die Pläne, das Gebiet an der Hohefeldstraße in einem Umfang von nur 4000 Quadratmetern zu entwickeln, verschwindet damit ebenso wieder in der Schublade wie ein zweiter Plan, an der Hiddestorfer Straße behutsamer vorzugehen und zunächst nur 30 Prozent der Fläche anzubieten.

Fraktionen streiten teilweise hitzig

Die Bürger in der gut gefüllten Mehrzweckhalle hörten vor der Abstimmung teils gebannt, teils irritiert einer langen und zeitweise hitzigen Diskussion zu. Meist ging es beiden Seiten darum, wann bestimmte Absprachen und Zusicherungen gemacht worden sein sollen und wann nicht. Dazu kam ein spekulativer Austausch über mögliche Baulandpreise, die sich im Falle der Umsetzung auf dem einen oder anderen Gelände ergeben könnten.

Eine Corona-Lüftungspause ließ den Diskussionsdampf verrauchen und brachte beiden Seiten offenbar die Erkenntnis, dass der Worte nun genug gewechselt seien. Elke Lepel ( SPD) stellte den Antrag auf Abstimmung, dem der Ronnenberger CDU-Chef Jörg Garbe, der als Beisitzer dem Gremium angehört, zustimmte. Er forderte den Ortsrat auf: „Wir müssen den Bogen nicht überspannen, aber wir müssen uns als Dorf auch nicht kleiner machen als wir sind.“

Dass der Ortsrat danach endlich ein Votum für eines der beiden Baugebiete abgegeben hat, dürfte viele der Anwesenden erleichtert zur Kenntnis genommen haben. Im weiteren Verlauf der Sitzung waren dem Gremium, die in der Baugebietsdiskussion entstandenen Spannungen zwischen den beiden Fraktionen deutlich anzumerken. Zufriedene Gesichter waren hüben wie drüben nicht zu erkennen.

Von Uwe Kranz