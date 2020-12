Ihme-Roloven

Das Gasthaus Zur Linde und die nebenstehenden Bäume gleichen Namens haben das Dorfbild an der Kreuzung von Hannoverscher und Hiddestorfer Straße in Ihme-Roloven entscheidend mitgeprägt. Das findet nicht nur Rainer Tubbe, Naturschutzbeauftragter der Stadt Ronnenberg, der auch in dem Ortsteil zu Hause ist. Nachdem das Hotel in den vergangenen Monaten abgerissen worden ist, sind nun auch die etwa 70 Jahre alten Linden gefallen – ohne Genehmigung der Stadt. Ein Baumfrevel, meint Tubbe und auch die Verwaltung hat nun Ermittlungen aufgenommen.

Die Stadt Ronnenberg stuft die beiden gesunden Bäume als „wertvoll“ ein, wie Andrea Unterricker vom Team Ökologie betont. Nach der Mitteilung Tubbes hatte sich Stadtgärtner Hendrik Lienau vom Zustand der gefällten Bäume überzeugt. Von Krankheiten oder Pilzbefall sei nichts zu erkennen gewesen, erklärt er.

Bauherr umgeht die Baumschutzsatzung

Im Rathaus ist man sich sicher, dass die Fällung einen Verstoß wegen die städtische Baumschutzsatzung darstellt, die eigentlich bestimmte Gewächse vor der Kettensäge bewahren soll. Der Bauherr in Ihme-Roloven habe eine Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus und ein Einfamilienhaus erhalten, erklärt Astrid Wendt vom Team Ökologie, mit dem klaren Hinweis, dass die Baumschutzsatzung zu beachten sei. Sie selbst als Ansprechpartnerin in diesen Dingen im Rathaus habe der Bauherr aber nicht kontaktiert.

Das Hotel zur Linde ist weg. Und die Linden auch. Quelle: Stephan Hartung

Je nach Baum und Alter führt die Stadt Ronnenberg eine Liste, in der der Wert des Gewächses eingestuft wird, beziehungsweise welche Pflanzen für eine Ersatzpflanzung infrage kommen. Man versuche dies mit Augenmaß zu regeln, erklärte Unterricker. Tubbe sieht durch die Fällung der Linden den Charakter des Ortes verändert. „Das kann man nicht widerspruchslos hinnehmen“, sagt er.

Bäume in Ihme-Roloven waren „richtig wertvoll“

Im Rathaus will man nun zunächst eine Stellungnahme des Bauherrn einholen. Für das weitere Verfahren gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Die Bäume in Ihme-Roloven seien „richtig wertvoll“ gewesen und müssten auch möglichst durch Neupflanzungen der ersten Kategorie ersetzt werden, fordert Unterricker. Möglich sei auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, ergänzt Wendt – auch wenn ein solches bislang in Ronnenberg noch nie notwendig gewesen sei.

Für den Fall, das eine Neupflanzung eines adäquaten Ersatzes auf dem betreffenden Grundstück nicht mehr möglich sei, käme auch eine vom Bauherrn finanzierte Neupflanzung auf einem öffentlichen Grundstück infrage, sagt Unterricker. Eine solche dürfte den Naturschutzbeauftragten Tubbe nicht endgültig beschwichtigen, da sie das veränderte Dorfbild in Ihme-Roloven nicht reparieren würde. „Der Schaden lässt sich nicht mehr rückgängig machen“, bedauert auch Unterricker.

Von Uwe Kranz