Empelde

Man kennt die Situation vom Besuch am Baggersee: Wer sich beim Umziehen nicht komplett vor allen entblößen möchte, muss sich ein Handtuch umschlingen oder sich von Begleitern Sichtschutz geben lassen. Im Freibad Empelde bleibt Besuchern dieser Umstand erspart. Zwar sind wegen der Corona-Auflagen die Kabinen weiterhin gesperrt, zwei solide Sichtschutze –für Männer und Frauen getrennt – schützen die Badegäste allerdings beim Sprung in Badehose oder Bikini vor ungewollten Blicken.

Gleich nach der Bekanntgabe, dass das Freibad unter Auflagen wieder öffnen dürfe, hatte sich Lars-Ove Frohner, Teamleiter Bildung, Jugend und Sport bei der Stadtverwaltung, an Bauhofleiter Björn Gaschler gewannt. Eine provisorische Umkleidekabine sollte her. Der Bauhof kam der Bitte schnell nach. Allerdings reifte auch bald die Erkenntnis, dass ein einfaches Provisorium den Zweck nicht erfüllen würde. „In Kabinen ist es oft beengt und man steht halb auf trockener und auf nasser Kleidung“, erzählt Gaschler.

Anzeige

Familien können sich gemeinsam umziehen

Stadtgärtner Henrik Lienau machte sich sogleich an die Planungszeichnung. Entstanden sind danach zwei solide Holzkonstruktionen, an deren Bau mit Nadine Burghard, Alex Wiegel, Johannes Ulrichs, Riko Drax und Maurice Schulz fünf weitere Bauhofmitarbeiter beteiligt waren. Rund 1000 Holzteile seien auf der Liegewiese verbaut worden, erzählt Wiegel. Die neuen Kabinen bieten nun auch genügend Platz, falls sich eine Familie gemeinsam umziehen wolle, stellt Gaschler fest. Auch sei die Konstruktion barrierefrei und auf mehrere Jahre konzipiert. Man wisse ja nicht, wie lange die Corona-Auflagen noch gültig bleiben.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch ohne Türen ermöglicht der Eingang mit versetzten Wänden einen verlässlichen Sichtschutz. Die Wände sind so hoch gestaltet, dass sie nicht ohne weiteres erklettert werden können. Drinnen sind die Wände mit einigen Haken versehen, in den Ecken befinden sich kleine Ablagen. Schränke sind in dem Umkleidebereich nicht zu finden. Ihre Utensilien müssen die Badegäste nach dem Umziehen wieder mit auf die Liegewiese oder an den Beckenrand nehmen.

Öffnungszeiten des Freibads bleiben dreigeteilt

Derweil bleiben die Öffnungszeiten des Freibads bis zum 26. August zwischen 9 und 19 Uhr weiterhin dreigeteilt. Von 9 bis 12 Uhr, 12.30 bis 15.30 Uhr und von 16 bis 19 Uhr haben jeweils maximal 121 Personen gleichzeitig Zutritt zur Anlage. In den Pausen müssen die Badegäste die Einrichtung verlassen. Auf diese Weise soll möglichst vielen Menschen der Besuch des Bades ermöglicht werden. An Tagen mit schlechterem Wetter oder schwachem Besuch ist das Bad allerdings durchgängig geöffnet.

Von Uwe Kranz