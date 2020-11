Empelde

Nur für eine kurze Zeit hatte sich den Empelder Fußballern ein ungewöhnlicher Anblick geboten – zumindest kürzer als gedacht. Sechs mobile Masten mit lichtstarken Strahlern, die auf der Laufbahn aufgestellt worden waren, haben in den vergangenen Wochen den Trainings- und Spielbetrieb auf der Ronnenberger Bezirkssportanlage in den dunklen Abendstunden möglich gemacht. Das Verbot des Amateursports im November im Rahmen der Corona-Verordnung hat diese Einrichtung nun allerdings überflüssig gemacht. „Die Flutlichtanlagen wurden am Mittwoch wieder abgebaut und verladen“, sagt Dirk Vetter vom Bauhof der Stadt.

Zeitplan ist durcheinander

Derweil laufen im Bauhof-Team die Vorbereitungen für die Errichtung einer fest installierten neuen Flutlichtanlage. Eigentlich wollte die Stadtverwaltung diese in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro errichten. Doch von dort gab es eine kurzfristige Absage, wie Bauhofleiter Björn Gaschler dem Bauausschuss vor einigen Wochen berichtet hatte. Der Zeitplan zur Ertüchtigung des A-Platzes der Bezirkssportanlage geriet damit selbstredend komplett durcheinander. Um die Fußballer nicht im Dunkeln stehen zu lassen, improvisierte die Verwaltung zunächst mit der Nutzung einer mobilen Anlage.

Außerdem wurde der Beschluss gefasst, die Tiefbauarbeiten für feste Lichtmasten in Eigenleistung zu erbringen. „Die Manpower dafür haben wir“, stellt Henrik Lienau fest. Der Gärtnermeister will in der kommenden Woche mit der Planung für die Fundamente beginnen. In internen Absprachen müssen dazu die Lichtstärke und der auszuleuchtende Winkel der Strahler sowie Stärke und Höhe der Masten festgelegt werden. Die benötigten Maschinen werde sich der Bauhof für die Arbeiten ausleihen, sagt Lienau.

Ruhender Spielbetrieb kann ein Vorteil sein

Der derzeit ruhende Sportbetrieb auf dem Spielfeld kommt dem Gärtnermeister eigentlich entgegen. „Diese Zeit kann man nutzen“, sagt er. Und auch wenn noch kein konkreter neuer Zeitplan für den Bau der neuen Anlage vorliegt, „möchte ich das in diesem Jahr fertigstellen“.

Der Flutlichtbau ist Teil der Maßnahmen, die im Rahmen der benachbarten Schulneubauten erforderlich sind. Da der beleuchtete C-Platz der neuen Grundschule weichen musste, hatte die Stadt den Vereinen, neben anderen Ertüchtigungen der Anlage, eine neue Beleuchtung für den bisher nicht bestrahlten A-Platz versprochen. Auch die Laufbahn um das Spielfeld sei bereits aufgearbeitet worden, so Bauhofleiter Gaschler.

Im kommenden Jahr soll dann mit dem Ausbau des Sportgartens am Rodelberg begonnen werden. Zunächst war auf der benötigten Fläche Bodenaushub der Schulbaustellen zwischengelagert worden. In der Folge soll dort ein neues Vereinsheim für den TuS Empelde und weitere Sporteinrichtungen entstehen. Auch diese müssen für die neuen Schulgebäude weichen.

