Mancher Kunde sorgte sich in den vergangenen Tagen darum, dass die Wennigser Gärtnerei Wilhelm Blume schließen muss. Doch diese Sorge ist unbegründet, wie Sabine Voigt, Marktleiterin des Unternehmens in Wennigsen, dem Hauptsitz, versichert. Die Gärtnerei musste aber ihre Filiale in Hameln aufgeben – weil sie dort kein Personal gefunden hat.