Das übergeordnete Ziel ist es, die Flexibilität der Mitarbeiter für unerwartete Aufgaben im Tagesgeschäft zu erhöhen. Der Bauhof der Stadt Ronnenberg hat deshalb die Arbeitsabläufe im Bereich der Grünpflege umstrukturiert. Innerhalb des Gesamtteams gibt es jetzt drei neu eingeführte Kolonnen mit jeweils einem Vorarbeiter sowie drei bis fünf Mitarbeitern. Diesen Grünpflegeeinheiten seien verschiedene Aufgabenfelder zugeteilt worden, erläutert Bauhofleiter Martin Borchers. Für Aufgaben wie etwa Baumkontrolle, Rabattenpflege, Sportplatzunterhaltung, Stadtbildpflege oder Unterhaltung der Außenbereiche von Schulen und Kitas sind demnach nun fest vorgesehene Kolonnen zuständig.

Bessere Handlungsfähigkeit der Mitarbeiter

Borchers hat die Neuorganisation der Arbeitsabläufe schon seit dem vergangenen Oktober gemeinsam mit Fachbereichsleiter Frank Schulz geplant und nun zu Beginn des Jahres umgesetzt. „Es geht darum, durch die neue Zuteilung einzelne Aufgaben jeweils nach den Fälligkeiten besser im Voraus zu planen“, erklärt er. Die bessere Vorplanung soll die Handlungsfähigkeit der Mitarbeiter für unerwartete Aufgaben im Tagesgeschäft optimieren.

Bislang sei es oft so gewesen, dass den städtischen Fachkräften erst am Morgen je nach Auftragslage zentral von einer Leitungskraft einzelne Aufgaben zugeteilt wurden, um sie Stück für Stück abzuarbeiten. Eine grundsätzliche Vorplanung in den nun spezialisierten Kolonnen schaffe neue Strukturen und Zeitfenster, erläutert Borchers das neue Modell. „Das tagesaktuelle Geschäft ist schließlich nicht immer vorhersehbar“, sagt der Bauhofleiter.

Henrik Lienau wechselt ins Team Technische Infrastruktur

Mit der Neuorganisation der Bauhof-Grünflächen-Arbeitsstrukturen und der Einführung des Kolonnenmodels geht auch ein Personalwechsel einher. Der bislang unter anderem auch für die zentrale Aufgabenverteilung zuständige städtische Gärtnermeister Henrik Lienau ist laut Bauhofleiter Borchers zum städtischen Team Technische Infrastruktur gewechselt. Dort sei er unter anderem für Aufgaben wie die Grabenschau und die Kommunikation mit Realverbänden zuständig. Borchers betont: Dieser Wechsel bedeute für Lienau keine Verschlechterung. „Er muss sich nur nicht mehr um die Personalführung ihm unterstellter Mitarbeiter kümmern.“

Ein Reduzierung der Mitarbeiterzahl hat Lienaus Wechsel laut Borchers für den Bauhof aber nicht zur Folge. Eine Mitarbeiterin kehre nun aus dem Mutterschutz zurück und übernehme mit zunächst reduzierten Stunden Bauhof-Verwaltungsaufgaben. Ihre bisherige Stelle im operativen Geschäft werde in Kürze nachbesetzt. Für die Grünpflege stehen dem Bauhof künftig in den neuen Kolonnen insgesamt 16 Gärtner und vier sogenannte Werker zu Verfügung.

