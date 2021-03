Ronnenberg

Klimafreundlicher Preisgewinn beim Tag der Elektromobilität: Beim Besuch eines Infotages für Unternehmen hat sich der Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, Dirk Vetter, kürzlich im Auftrag der Stadt Ronnenberg über die neuesten Formen der E-Mobilität informiert und bei einer Verlosung einen der begehrten Preise gewonnen. Wie die Stadtverwaltung berichtet, erhielt der Baumaschinenmeister nach dem Losentscheid nicht nur eine sogenannte Wallbox – eine Ladestation für Autos mit Elektromotor. Vetter darf auch noch einen Monat lang kostenlos ein hochwertiges E-Auto des Sponsors Enercity benutzen.

Für die Stadt Ronnenberg ist dieser Preis buchstäblich ein kleiner Hauptgewinn. Denn immerhin hat der Rat der Stadt mit dem Klimaschutzaktionsprogramm auch die Förderung der E-Mobilität beschlossen. Es ist also keine Überraschung, dass die von Vetter gewonnen Wallbox kurz nach seinem Infotagbesuch schon am Rathaus in Empelde installiert wurde. Wie Andrea Unterricker vom städtischen Team Ökologie und Klimaschutz berichtet, wird damit nun ein städtisches E-Dienstfahrzeug geladen. Denn: Die Stadt schaffte sich bereits im Oktober 2020 ein E-Auto der Marke Škoda für ihre Mitarbeiter an und schloss für drei Jahre einen vom Enercity-Fonds proKlima und Avacon gesponserten Leasingvertrag ab.

Vetter ist nach wenigen Probefahrten positiv beeindruckt

Laut Unterricker wird Bauhofmitarbeiter Vetter nach seinem Losgewinn nun einen Monat lang ein E-Auto der Marke Kia testen – mit einer Batterieleistung von 64 Kilowattstunden, bis zu 150 Kilowattstunden Fahrleistung und einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern. „Er ist schon nach wenigen Probefahrten positiv beeindruckt“, berichtet Unterricker.

Sie verweist auf weitere E-Mobilität-Bausteine: Um die Energiewende zu fördern und schädliche Abgase zu verringern, werden demnach zurzeit private Ladeboxen mit 900 Euro pro Ladepunkt bezuschusst. Auch deshalb hat die Stadt eine Umfrage gestartet – „um den Bedarf für E-Mobilität und Carsharing zu ermitteln und dann nachfrageorientiert mit Kooperationspartnern den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur voranzutreiben“, sagt die Leiterin des Teams Ökologie und Klimaschutz. Bislang gibt es laut Unterricker bereits zwei öffentliche Ladesäulen in Empelde: am Parkplatz der Straßenbahnendhaltestelle sowie am Rathaus an der Hansastraße. Eine weitere Säule sei in Planung.

Informationen gibt es unter Telefon (0511) 4600-351 und -354 sowie per E-Mail an oekologie@ronnenberg.de.

Von Ingo Rodriguez