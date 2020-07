Empelde

Vergeblich wartet Cord Hennies bislang auf den Auftakt der Arbeiten auf der Baustelle für die neue Grundschule Auf dem Hagen in Empelde. Eigentlich sollten dort seit Montag Bohrungen für Erdwärmesonden bis in eine Tiefe von 99 Metern vorangetrieben werden. Der beauftragte Unternehmer hat nach Auskunft des Teamleiters Gebäudewirtschaft bei der Stadt Ronnenberg auch bereits Material angeliefert. Nur Bohrmaschinen sind noch nicht da. Gearbeitet wird deshalb noch nicht.

Firma gerät in zeitlichen Verzug

Nach Auskunft der Verwaltung ist die Firma, die die Bohrungen ausführen soll als Folge der Corona-Pandemie in zeitlichen Verzug geraten. Dass er gleich beim ersten Gewerk mit Improvisationen beginnen muss, hatte sich Hennies auch nicht ausgerechnet. Er muss nun zweigleisig planen. Einerseits hofft er, dass die Bohrungen noch, wie ursprünglich geplant, als erstes gesetzt werden können. Das Zeitfenster für die Bohrer, bevor die erweiterten Rohbauarbeiten am 17. August beginnen sollen, schließt sich allerdings immer weiter. Je nachdem, mit wie vielen Maschinen der Unternehmer tatsächlich anrücken kann, müsse er spätestens in der kommenden Woche die Arbeit aufnehmen, schätzt Hennies die Lage ein.

30 Sonden sollen das Klima in den Schulbauten regeln

Die Alternative ist, die Bohrungen für die Erdwärmeanlage im Bauzeitenplan ganz nach hinten zu schieben, erläutert Hennies, direkt vor die Gestaltung der Außenanlagen. Ein echtes Problem ergibt sich daraus nach Meinung des Teamleiters noch nicht. In diesem Fall würde der Startschuss auf der Baustelle allerdings erst am Montag, 27. August, mit der Freimachung des Baufeldes und der Aufstellung des Bauzaunes erfolgen.

Für die Nutzung der Erdwärme in der neuen Grundschule und dem benachbarten Erweiterungsbau der Marie-Curie-Schule sollen insgesamt 30 Bohrungen bis in 99 Meter Tiefe gemacht werden. 18 dieser Löcher sollen helfen, dass Klima in der neuen, dreizügigen Grundschule zu regeln. Laut Hennies kann über die Erdsonden nicht nur Wärme für die Heizung im Winter gewonnen werden, sondern im Gegenzug an heißen Tagen im Sommer auch Wärme in den Untergrund abgeführt werden. Gute Erfahrungen hat die Stadt mit dieser Technik bereits im ersten Erweiterungsbau der Marie-Curie-Schule gesammelt.

Der Schulbau soll darüber hinaus auch mit Flächenkollektoren unter dem Fundament als auch mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach ausgestattet werden und auf diese Weise möglichst optimal mit klimaschonender Energie versorgt werden. Für den Bau, in dem zum Schuljahr 2022/2023 der Unterricht beginnen soll, ist eine Investitionssumme von insgesamt 21 Millionen Euro veranschlagt.

Von Uwe Kranz