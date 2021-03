Empelde

Die Auswirkungen dieser Baustelle werden bis Ende des Jahres in Empelde zu spüren sein, auch wenn sich die eigentlichen Arbeiten komplett in Hannover-Badenstedt abspielen: Direkt an der Stadtgrenze baut die Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover (Infra) eine Haltestelle der Stadtbahn zu einem Hochbahnsteig aus. Die Arbeiten zur Einrichtung der Baustelle sind bereits in vollem Gange. So stellt unter anderem die Firma BAS unter der Bundesstraßenbrücke eine alternative Ampelanlage auf. Spätestens zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember soll der neue Bahnsteig südlich der Bundesstraße voll genutzt werden können, heißt es vonseiten der Infra.

Zum Höhepunkt der fünf Bauphasen vom 26. März bis zum 6. April soll der Stadtbahnbetrieb im Baustellenbereich ruhen. Das gesamte Baufeld erstreckt sich über etwa 250 Meter vom nördlichen Bereich des Kreuzungspunkts Empelder Straße/Hermann-Ehlers-Alle/Berliner Straße auf dem Gebiet der Stadt Hannover bis zur Einmündung der Eckermannstraße auf Ronnenberger Gebiet.

Autoverkehr verläuft einspurig entlang der Baustelle

In der Bauphase eins bis Mitte April soll eine provisorische Stadtbahnhaltestelle im nördlichen Bereich des Kreuzungspunkts Empelder Straße/Hermann-Ehlers-Alle/Berliner Straße errichtet werden. Danach folgen der vorbereitende Leitungsbau in Richtung Empelde und der vorbereitende Gleisbau in Richtung Hannover. Die Berliner Straße wird in dieser Zeit entlang des Baufelds einspurig verlaufen.

In beide Fahrtrichtungen steht derzeit ein Fahrstreifen weniger zur Verfügung. Quelle: Uwe Kranz

Die zweite Bauphase beinhaltet die Sperrpause samt Vor- und Nacharbeiten. Dann stehen Gleisbau, Fahrleitungsbau und Querungen des Leitungsbaus auf dem Arbeitsplan. Währenddessen wird der Verkehr in Richtung Empelde über die östliche Fahrbahn geführt. In einer weiteren Sperrpause des Stadtbahnbetriebs am 25. und 26. April werden die Betonfertigteile des Hochbahnsteigs gesetzt. Während der Stadtbahnverkehr die Baustelle nicht passieren kann, richtet die Üstra einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Baustellenbereich möglichst umfahren

Von Ende Mai bis Ende Juli ist die dritte Bauphase geplant. Sie beinhaltet den weiteren Ausbau des Hochbahnsteigs und den Straßenbau samt Nebenanlagen in Richtung Empelde. In den Bauphasen vier und fünf von Ende Juli bis Ende November werden zuerst die Fahrbahn und dann die Nebenanlage in Fahrtrichtung Hannover erneuert.

Die Verringerung der Anzahl der Fahrstreifen führt für den Autoverkehr in beiden Richtungen für die Zeit der Bauarbeiten zwangsläufig zu Behinderungen. Auch tagsüber kann es – vor allem auf der Empelder Straße in Badenstedt – zu leichten Staus kommen. In den Hauptverkehrszeiten ist es ratsam, die Kreuzung unter der Bundesstraße zu umfahren.

Von Uwe Kranz