Ronnenberg

Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Ronnenberg haben am Donnerstag den Schmiedegang in der Kernstadt mithilfe von Absperrungen für Passanten deutlich schmaler gemacht. Vorerst können nur noch Fußgänger die Verbindung zwischen den Straßen Lange Reihe und Hinter dem Dorfe passieren. Hintergrund sind Gefährdungen, die durch Mängel auf der benachbarten Baustelle ausgehen.

Bereits am 8. Januar war die Verwaltung von Bürgern darauf hingewiesen worden, dass der Rand des Weges, der auch von Fahrzeugen befahren wird, in die Baustelle abzurutschen droht. Während einer Besichtigung drei Tage später stellte die Bauaufsicht fest, dass aufgrund einer nicht fachgerechten Sicherung der Böschung die „Gefahr besteht, dass der Weg absacken und einstürzen kann“, wie Bürgermeisterin Stephanie Harms am Mittwoch während der Ratssitzung berichtete. Es bestehe eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.

Anzeige

Nach Bestätigung seitens der Bauberufsgenossenschaft wurde dem Bauherrn, der Orange Homes GmbH aus Hannover, untersagt, weitere Arbeiten im betroffenen Bereich durchzuführen. Zunächst sollte die Standsicherheit des Schmiedegangs wieder hergestellt werden, so die Aufforderung der Bauaufsicht. Es besteht die Möglichkeit, dass für diese Arbeiten eine weitere Baugenehmigung erforderlich sei, so Harms.

Die Böschung zur Baustelle hin ist laut Bauaufsicht nicht ausreichend gesichert. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Kosten werden dem Bauherrn auferlegt

Da aber die seitens des Bauherrn angekündigten Sofortmaßnahmen zur Sicherung des Schmiedegangs nicht ausgeführt wurden, hat sich die Stadt Ronnenberg nun dazu entschlossen, den betroffenen Bereich des Weges für Fahrzeuge zu sperren. Der Bauhof reduzierte dazu am Donnerstag mithilfe von Absperrungen die Breite des Weges auf einer Länge von 50 Metern auf etwa einen Meter, sodass Fußgänger den Abschnitt weiterhin passieren können. Die Kosten für die Maßnahme werden dem Bauherrn auferlegt.

Lesen Sie auch: Brache im Ortskern ärgert Bürger

Es ist nicht das erste Mal, dass die Verwaltung mit dem Grundstück Lange Reihe 11 Unannehmlichkeiten hat. Nach dem Abriss eines Gebäudes an dieser Stelle 2016 änderte der Bauherr mehrfach seine Pläne für einen Neubau. Die Fläche verwahrloste daraufhin und bildete in den Augen vieler Bürger für vier Jahre einen optischen Schandfleck im Ortskern. Schon während dieser Zeitspanne hatte der Wegrand des Schmiedegangs hin zum Baugrundstück aufgrund einer fehlenden Sicherung stark gelitten. Im Juni 2020 begann die Orange Home GmbH dann unvermittelt mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses mit integriertem Eiscafé.

Von Uwe Kranz